Суд дал семь лет колонии рыбаку из КНДР, напавшему на пограничников
3336
© РИА Новости / ФСБ РФСудно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Находкинский городской суд приговорил рыбака из КНДР, напавшего на пограничников РФ, к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем военнослужащим, причинив вред здоровью средней тяжести, отмечало следствие. В отношении трех рыбаков дела были переданы в суд.
27 сентября 2019, 12:14Случаи задержания иностранных судов в российских водах в 2018-2019 годах
Рыбак обвиняется по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил иностранного гражданина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что первое судебное заседание по делу 14 северокорейцев, напавших на российских пограничников в сентябре прошлого года, состоялось в Приморском краевом суде 10 сентября. Представитель суда сообщил РИА Новости, что из-за ограничительных мер по коронавирусу в заседании принимали участие только участники процесса. Суд в Приморье до 19 февраля продлил срок содержания под стражей 14 северокорейцам, напавшим на пограничников РФ.
14 декабря 2019, 06:50Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством