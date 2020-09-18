https://ria.ru/20200918/prigovor-1577421567.html

Суд дал семь лет колонии рыбаку из КНДР, напавшему на пограничников

Находкинский городской суд приговорил рыбака из КНДР, напавшего на пограничников РФ, к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:31

2020-09-18T08:31

2020-09-18T08:31

задержание браконьеров из кндр

кндр (северная корея)

находка

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Nakhodka" target="_blank">Находкинский</a> городской суд приговорил рыбака из <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea" target="_blank">КНДР</a>, напавшего на пограничников РФ, к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При <a href="https://ria.ru/category_zaderzhanie-brakonerov-iz-kndr" target="_blank">задержании</a> судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем военнослужащим, причинив вред здоровью средней тяжести, отмечало следствие. В отношении трех рыбаков дела были переданы в суд.Рыбак обвиняется по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")."Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил иностранного гражданина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что приговор не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что первое судебное заседание по делу 14 северокорейцев, напавших на российских пограничников в сентябре прошлого года, состоялось в Приморском краевом суде 10 сентября. Представитель суда сообщил РИА Новости, что из-за ограничительных мер по коронавирусу в заседании принимали участие только участники процесса. Суд в Приморье до 19 февраля продлил срок содержания под стражей 14 северокорейцам, напавшим на пограничников РФ.

https://ria.ru/20190927/1559197587.html

https://ria.ru/20191214/1562386446.html

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кндр (северная корея)

находка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание браконьеров из кндр, кндр (северная корея), находка, происшествия