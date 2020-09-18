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Челябинская область
https://ria.ru/20200918/premiya-1577432980.html
В Челябинской области учредили премию для медиков за борьбу с COVID-19
Челябинский губернатор Алексей Текслер учредил новую премию для медицинских работников – за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:00
2020-09-18T12:47
челябинская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алексей текслер
здоровье - общество
челябинская область
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Челябинский губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Текслер</a> учредил новую премию для медицинских работников – за значительный вклад в борьбу с новой <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a>, в текущем году премию в размере 50 тысяч рублей получат 100 человек, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона."Губернатор региона Алексей Текслер учредил новую премию за борьбу с COVID-19. Премия губернатора в 2020 году будет вручаться медицинским работникам областных государственных и муниципальных медицинских организаций за лечение граждан, заболевших COVID-19, а также за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Награду получат в этом году 100 медицинских работников", - говорится в сообщении.Размер премии составляет 50 тысяч рублей, уточняется в сообщении.Пресс-служба поясняет, что выдвигать кандидатов на соискание премии будут учреждения здравоохранения, при этом учитывается достижения кандидата в борьбе с коронавирусом, в том числе время, которое медик проработал в "красной зоне", количество ковид-пациентов, которым была оказана помощь.В пресс-службе министерства здравоохранения региона добавили, что благодарят губернатора за внимание к медицинским работникам <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>. "Приятно, когда труд врачей отмечают и ценят. В период пандемии это особенно важно", - пояснили в минздраве.По данным пресс-службы правительства региона, в Челябинской области с 1999 года существует традиция чествовать лучших работников здравоохранения – ежегодно премия за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство медработникам вручается в связи с профессиональным праздником, который приходится на июнь. Но в этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, церемония состоялась 17 сентября – в четверг премию губернатора региона в размере 50 тысяч рублей получили 50 медицинских работников. По словам Алексея Текслера, отдельные годы финансирование здравоохранения было недостаточным, и мы выводы сделали, начали исправлять эту ситуацию - начиная с прошлого года, существенно увеличили финансирование, поддержка будет продолжена и в следующем году."Также для каждого человека здоровье – это главная ценность, это является основой и нашей политики в сфере здравоохранения, мы сообща стремимся увеличить продолжительность жизни, улучшить демографическую ситуацию в регионе, сделать медицинскую помощь доступной, современной, высокотехнологичной", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Министр здравоохранения региона Юрий Семенов отмечал, что награждение данной премией проводится ежегодно уже много лет. В числе награжденных одни из тех, кто работает много лет в системе здравоохранения и которые, несомненно, заслужили эти награды, сообщал Семенов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/kovid-1577386813.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей текслер, здоровье - общество, челябинская область, общество

В Челябинской области учредили премию для медиков за борьбу с COVID-19

12:00 18.09.2020 (обновлено: 12:47 18.09.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер учредил новую премию для медицинских работников – за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, в текущем году премию в размере 50 тысяч рублей получат 100 человек, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Губернатор региона Алексей Текслер учредил новую премию за борьбу с COVID-19. Премия губернатора в 2020 году будет вручаться медицинским работникам областных государственных и муниципальных медицинских организаций за лечение граждан, заболевших COVID-19, а также за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Награду получат в этом году 100 медицинских работников", - говорится в сообщении.
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Размер премии составляет 50 тысяч рублей, уточняется в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что выдвигать кандидатов на соискание премии будут учреждения здравоохранения, при этом учитывается достижения кандидата в борьбе с коронавирусом, в том числе время, которое медик проработал в "красной зоне", количество ковид-пациентов, которым была оказана помощь.
В пресс-службе министерства здравоохранения региона добавили, что благодарят губернатора за внимание к медицинским работникам Челябинской области. "Приятно, когда труд врачей отмечают и ценят. В период пандемии это особенно важно", - пояснили в минздраве.
По данным пресс-службы правительства региона, в Челябинской области с 1999 года существует традиция чествовать лучших работников здравоохранения – ежегодно премия за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство медработникам вручается в связи с профессиональным праздником, который приходится на июнь. Но в этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, церемония состоялась 17 сентября – в четверг премию губернатора региона в размере 50 тысяч рублей получили 50 медицинских работников. По словам Алексея Текслера, отдельные годы финансирование здравоохранения было недостаточным, и мы выводы сделали, начали исправлять эту ситуацию - начиная с прошлого года, существенно увеличили финансирование, поддержка будет продолжена и в следующем году.
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"Также для каждого человека здоровье – это главная ценность, это является основой и нашей политики в сфере здравоохранения, мы сообща стремимся увеличить продолжительность жизни, улучшить демографическую ситуацию в регионе, сделать медицинскую помощь доступной, современной, высокотехнологичной", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Министр здравоохранения региона Юрий Семенов отмечал, что награждение данной премией проводится ежегодно уже много лет. В числе награжденных одни из тех, кто работает много лет в системе здравоохранения и которые, несомненно, заслужили эти награды, сообщал Семенов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Челябинская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей ТекслерЗдоровье - ОбществоЧелябинская областьОбщество
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