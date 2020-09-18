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Полиция начала проверку после ДТП у посольства США в Москве
Полиция Москвы начала проверку в связи с инцидентом, когда водитель протаранил ворота здания в Спасопесковском переулке, сообщает пресс-служба столичного главка РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:11
2020-09-18T19:11
2020-09-18T19:25
россия
посольство сша в рф
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Полиция Москвы начала проверку в связи с инцидентом, когда водитель протаранил ворота здания в Спасопесковском переулке, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По этому адресу располагается резиденция посла США в Москве.Отмечается, что по предварительной информации, мужчина 1976 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, его направят на медицинское освидетельствование.Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента. Пострадавших в результате ДТП нет.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, посольство сша в рф, москва, происшествия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полиция Москвы начала проверку в связи с инцидентом, когда водитель протаранил ворота здания в Спасопесковском переулке, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Около 16.25 мужчина, управляя внедорожником, допустил наезд на ворота ограды здания в районе дома 10 по Спасопесковскому переулку. Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Его личность установлена", - говорится в сообщении.
По этому адресу располагается резиденция посла США в Москве.
Отмечается, что по предварительной информации, мужчина 1976 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, его направят на медицинское освидетельствование.
Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента. Пострадавших в результате ДТП нет.