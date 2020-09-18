https://ria.ru/20200918/posolstvo-1577463465.html

Полиция начала проверку после ДТП у посольства США в Москве

Полиция Москвы начала проверку в связи с инцидентом, когда водитель протаранил ворота здания в Спасопесковском переулке, сообщает пресс-служба столичного главка РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:11

2020-09-18T19:11

2020-09-18T19:25

россия

посольство сша в рф

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577462935_0:64:3072:1792_1400x0_80_0_0_4f818c6f1adaa4eb47c6b9df8f10e5cf.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Полиция Москвы начала проверку в связи с инцидентом, когда водитель протаранил ворота здания в Спасопесковском переулке, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По этому адресу располагается резиденция посла США в Москве.Отмечается, что по предварительной информации, мужчина 1976 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, его направят на медицинское освидетельствование.Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента. Пострадавших в результате ДТП нет.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, посольство сша в рф, москва, происшествия