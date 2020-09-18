https://ria.ru/20200918/poroshenko-1577436868.html

Против Порошенко возбудили 58 уголовных дел

Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:54

2020-09-18T12:54

2020-09-18T12:54

петр порошенко

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат бывшего президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел.Ранее другой адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел против экс-главы государства, в том числе по статьям "госизмена" и "финансирование терроризма".Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a>. По словам генпрокурора Украины <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Венедиктовой</a>, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник <a href="http://ria.ru/person_ruslan-ryaboshapka/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Рябошапка</a>, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Венедиктова также заявила, что уголовные дела в отношении Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания.

https://ria.ru/20200917/zelenskiy-1577389198.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр порошенко, украина, в мире