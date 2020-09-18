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https://ria.ru/20200918/poroshenko-1577436868.html
Против Порошенко возбудили 58 уголовных дел
Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:54
2020-09-18T12:54
петр порошенко
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат бывшего президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел.Ранее другой адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел против экс-главы государства, в том числе по статьям "госизмена" и "финансирование терроризма".Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a>. По словам генпрокурора Украины <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Венедиктовой</a>, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник <a href="http://ria.ru/person_ruslan-ryaboshapka/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Рябошапка</a>, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Венедиктова также заявила, что уголовные дела в отношении Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания.
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украина
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петр порошенко, украина, в мире

Против Порошенко возбудили 58 уголовных дел

12:54 18.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел.
Ранее другой адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел против экс-главы государства, в том числе по статьям "госизмена" и "финансирование терроризма".
"У нас постоянно спрашивают, какая текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Опять же мы не знаем, мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас это 58 уголовных дел", - заявил Новиков в ходе общения с журналистами.
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Венедиктова также заявила, что уголовные дела в отношении Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания.
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