https://ria.ru/20200918/pornografiya-1577422340.html
Звезду сериала Netflix задержали по делу о детской порнографии
Власти американского штата Чикаго задержали звезду документального сериала Cheer на платформе Netflix Джерри Харриса по обвинению к побуждению... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:00
2020-09-18T09:00
2020-09-18T12:05
фбр
netflix
чикаго
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Власти американского штата <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a> задержали звезду документального сериала Cheer на платформе <a href="http://ria.ru/organization_Netflix/" target="_blank" data-auto="true">Netflix</a> Джерри Харриса по обвинению к побуждению несовершеннолетнего к съемке видео откровенного характера, сообщают местные власти и СМИ.В иске говорится, что 21-летний Харрис связывался с мальчиком с соцсетях, уговаривал его снимать откровенные видео и посылать ему. Ребенок сразу сообщил Харрису в ходе их онлайн-контакта, что ему 13 лет.Чернокожего актера задержали утром в четверг и предъявили обвинение по одному эпизоду, позднее в этот же день он явился в суд. Харриса оставили под стражей без права выхода под залог по крайне мере до понедельника — тогда состоится новое слушание.По данным правоохранителей, подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от 15 до 30 лет. Расследованием дела занимались <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> и полиция.
https://ria.ru/20200917/nadzor-1577388956.html
Лысый Кучерявый
Черные педофилы важны!
10
iga912
Делаем ставки, сколько полицейских участков сожгут за такую вопиющую несправедливость
10
10
чикаго
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фбр, netflix, чикаго, в мире