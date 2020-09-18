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Звезду сериала Netflix задержали по делу о детской порнографии
Власти американского штата Чикаго задержали звезду документального сериала Cheer на платформе Netflix Джерри Харриса по обвинению к побуждению... РИА Новости, 18.09.2020
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фбр
netflix
чикаго
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Власти американского штата <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a> задержали звезду документального сериала Cheer на платформе <a href="http://ria.ru/organization_Netflix/" target="_blank" data-auto="true">Netflix</a> Джерри Харриса по обвинению к побуждению несовершеннолетнего к съемке видео откровенного характера, сообщают местные власти и СМИ.В иске говорится, что 21-летний Харрис связывался с мальчиком с соцсетях, уговаривал его снимать откровенные видео и посылать ему. Ребенок сразу сообщил Харрису в ходе их онлайн-контакта, что ему 13 лет.Чернокожего актера задержали утром в четверг и предъявили обвинение по одному эпизоду, позднее в этот же день он явился в суд. Харриса оставили под стражей без права выхода под залог по крайне мере до понедельника — тогда состоится новое слушание.По данным правоохранителей, подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от 15 до 30 лет. Расследованием дела занимались <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> и полиция.
https://ria.ru/20200917/nadzor-1577388956.html
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60
фбр, netflix, чикаго, в мире

Звезду сериала Netflix задержали по делу о детской порнографии

09:00 18.09.2020 (обновлено: 12:05 18.09.2020)
3309
© AP Photo / John Locher Джерри Харрис
 Джерри Харрис - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / John Locher
Джерри Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Власти американского штата Чикаго задержали звезду документального сериала Cheer на платформе Netflix Джерри Харриса по обвинению к побуждению несовершеннолетнего к съемке видео откровенного характера, сообщают местные власти и СМИ.

"Сегодня (в четверг по московскому времени. — Прим. ред.) был задержан мужчина из Нейпервилля по обвинению в сфере детской порнографии за предполагаемое побуждение несовершеннолетнего мальчика к съемке сексуально откровенных видео и фотографий", — говорится в заявлении прокуратуры Северного округа штата Иллинойс.

В иске говорится, что 21-летний Харрис связывался с мальчиком с соцсетях, уговаривал его снимать откровенные видео и посылать ему. Ребенок сразу сообщил Харрису в ходе их онлайн-контакта, что ему 13 лет.
Чернокожего актера задержали утром в четверг и предъявили обвинение по одному эпизоду, позднее в этот же день он явился в суд. Харриса оставили под стражей без права выхода под залог по крайне мере до понедельника — тогда состоится новое слушание.
Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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ФБРNetflixЧикагоВ мире
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