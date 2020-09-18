Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/politseyskiy-1577440397.html
В Хабаровске экс-полицейского осудили за попытку сбыта наркотиков
Железнодорожный районный суд Хабаровска отправил в колонию на восемь лет экс-сотрудника ОВД за попытки сбыта наркотиков, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:39
2020-09-18T13:39
хабаровск
хабаровский край
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg
<strong>ХАБАРОВСК, 18 сен — РИА Новости.</strong> Железнодорожный районный суд <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> отправил в колонию на восемь лет экс-сотрудника ОВД за попытки сбыта наркотиков, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a>.Судом установлено, что полицейский в период с ноября по декабрь 2019 года вступил с неизвестным в переписку в соцсетях и договорился сбыть наркотик N-метилэфедрона массой 2,7 килограмма, собираясь делать закладки на территории Хабаровска. В этот же период обвиняемый договорился через сайт интернет-магазина с другими неизвестными о сбыте мефедрона массой 208,4 грамма таким же способом. Для совершения преступлений он использовал заранее приобретенный поддельный паспорт гражданина РФ."Приговором Железнодорожного районного суда Хабаровска признан виновным местный житель в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ… Суд назначил ему наказание - лишение свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в указанных органах на 3 года", - говорится в сообщении.После заведения дела мужчину уволили из полиции. По информации прокуратуры, в ходе предварительного следствия он признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20200918/vzyatka-1577430230.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_931554ab5c838d6ffc078d536cf7ca56.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровск, хабаровский край, безопасность, происшествия

В Хабаровске экс-полицейского осудили за попытку сбыта наркотиков

13:39 18.09.2020
207
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 18 сен — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Хабаровска отправил в колонию на восемь лет экс-сотрудника ОВД за попытки сбыта наркотиков, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Судом установлено, что полицейский в период с ноября по декабрь 2019 года вступил с неизвестным в переписку в соцсетях и договорился сбыть наркотик N-метилэфедрона массой 2,7 килограмма, собираясь делать закладки на территории Хабаровска. В этот же период обвиняемый договорился через сайт интернет-магазина с другими неизвестными о сбыте мефедрона массой 208,4 грамма таким же способом. Для совершения преступлений он использовал заранее приобретенный поддельный паспорт гражданина РФ.
"Приговором Железнодорожного районного суда Хабаровска признан виновным местный житель в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ… Суд назначил ему наказание - лишение свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в указанных органах на 3 года", - говорится в сообщении.
После заведения дела мужчину уволили из полиции. По информации прокуратуры, в ходе предварительного следствия он признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 11:21
В Новосибирске полицейский требовал взятку в салоне красоты
1010000
Обсудить0
ХабаровскХабаровский крайБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
В России могут запретить выпускать педофилов по УДО
Акция Бессмертный полк онлайн
Суд оштрафовал жителя Ульяновской области по делу о "Бессмертном полку"
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Суд продлил арест Марии Колесниковой
Лежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки
В Ростуризме назвали ключевой фактор развития Арктики
Алексей Навальный
Песков допустил намерение помешать расследованию дела Навального извне
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Представитель Киркорова объяснила смысл песни с цитатой Лукашенко
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Москве два человека погибли при пожаре в пятиэтажке
Хирурги проводят операцию
В Тюменской области хирурги спасли пациента с "растворенным" кишечником
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о проекте по ужесточению наказания для педофилов
Пациент и подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники Чистый город Дмитрий Еремин во время судебного заседания
Суд арестовал подозреваемого в поджоге клиники в Красноярске
Павел Бражников, отравивший метанолом 13 жителей села Покровка Омской области
Сибиряк получил шесть лет колонии за отравление односельчан метанолом
Алексей Навальный
Жириновский назвал Навального завербованным авантюристом
Алексей Навальный
В Кремле указали на абсурд в ситуации с Навальным
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Запросы об аресте диспетчеров из Смоленска поступили в суд Варшавы
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния