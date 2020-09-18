https://ria.ru/20200918/politseyskiy-1577440397.html

В Хабаровске экс-полицейского осудили за попытку сбыта наркотиков

Железнодорожный районный суд Хабаровска отправил в колонию на восемь лет экс-сотрудника ОВД за попытки сбыта наркотиков, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:39

2020-09-18T13:39

2020-09-18T13:39

хабаровск

хабаровский край

безопасность

происшествия

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<strong>ХАБАРОВСК, 18 сен — РИА Новости.</strong> Железнодорожный районный суд <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> отправил в колонию на восемь лет экс-сотрудника ОВД за попытки сбыта наркотиков, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a>.Судом установлено, что полицейский в период с ноября по декабрь 2019 года вступил с неизвестным в переписку в соцсетях и договорился сбыть наркотик N-метилэфедрона массой 2,7 килограмма, собираясь делать закладки на территории Хабаровска. В этот же период обвиняемый договорился через сайт интернет-магазина с другими неизвестными о сбыте мефедрона массой 208,4 грамма таким же способом. Для совершения преступлений он использовал заранее приобретенный поддельный паспорт гражданина РФ."Приговором Железнодорожного районного суда Хабаровска признан виновным местный житель в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ… Суд назначил ему наказание - лишение свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в указанных органах на 3 года", - говорится в сообщении.После заведения дела мужчину уволили из полиции. По информации прокуратуры, в ходе предварительного следствия он признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20200918/vzyatka-1577430230.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, хабаровский край, безопасность, происшествия