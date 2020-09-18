https://ria.ru/20200918/pogoda-1577424114.html

В Москве за сутки выпало более трех четвертей месячной нормы осадков

До 76% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:34

2020-09-18T09:34

2020-09-18T09:41

погода

мосводосток

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> До 76% месячной нормы осадков выпало в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."За прошедшие сутки в городе выпала практически месячная норма (до 76%) осадков. По данным на 08.30 мск, наибольшее количество осадков зафиксировано в Центральном (49,5 мм), Западном (45,1 мм), Северо-Западном (41,2 мм) и Северо-Восточном (39,3 мм) административных округах", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за сильного ливня наблюдались отдельные локальные скопления воды, которые оперативно ликвидировались аварийными бригадами "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a>".

https://ria.ru/20200918/nepogoda-1577422036.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, мосводосток, москва, общество