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В Москве за сутки выпало более трех четвертей месячной нормы осадков
До 76% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.09.2020
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погода
мосводосток
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> До 76% месячной нормы осадков выпало в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."За прошедшие сутки в городе выпала практически месячная норма (до 76%) осадков. По данным на 08.30 мск, наибольшее количество осадков зафиксировано в Центральном (49,5 мм), Западном (45,1 мм), Северо-Западном (41,2 мм) и Северо-Восточном (39,3 мм) административных округах", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за сильного ливня наблюдались отдельные локальные скопления воды, которые оперативно ликвидировались аварийными бригадами "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a>".
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погода, мосводосток, москва, общество

В Москве за сутки выпало более трех четвертей месячной нормы осадков

09:34 18.09.2020 (обновлено: 09:41 18.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАвтомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. До 76% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"За прошедшие сутки в городе выпала практически месячная норма (до 76%) осадков. По данным на 08.30 мск, наибольшее количество осадков зафиксировано в Центральном (49,5 мм), Западном (45,1 мм), Северо-Западном (41,2 мм) и Северо-Восточном (39,3 мм) административных округах", - говорится в сообщении.
Сорванный ветром с места гараж-ракушка в Москве. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 08:47
В Москве из-за непогоды было повреждено более 40 автомобилей
Отмечается, что из-за сильного ливня наблюдались отдельные локальные скопления воды, которые оперативно ликвидировались аварийными бригадами "Мосводостока".
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ПогодаМосводостокМоскваОбщество
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