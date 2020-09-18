https://ria.ru/20200918/pogoda-1577417562.html

Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето

Бабье лето ожидается со вторника в Центральном федеральном округе России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T00:12

2020-09-18T00:12

2020-09-18T00:30

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Бабье лето ожидается со вторника в Центральном федеральном округе России, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Теплая погода сменит холодную, держащуюся в регионах этого округа."Всплеск тепла, который мы наблюдали в последние дни в ЦФО, сменит похолодание. В пятницу температура понизится на 10 градусов, будет 11-13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление, — рассказал <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank">Вильфанд</a>.По его словам, во вторник температура начнет повышаться до 15-18 градусов, в среду и четверг ожидается до 20 градусов тепла."Такая ситуация будет во всем Центральном федеральном округе. Можно сказать, что прогнозируем бабье лето: прохладная, дождливая погода сменится теплой. Пока можно говорить, что до четверга", — сказал ученый.Как уточнил синоптик, тепло придет благодаря антициклону.

https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество