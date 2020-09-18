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https://ria.ru/20200918/pogoda-1577417562.html
Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
Бабье лето ожидается со вторника в Центральном федеральном округе России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T00:12
2020-09-18T00:30
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Бабье лето ожидается со вторника в Центральном федеральном округе России, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Теплая погода сменит холодную, держащуюся в регионах этого округа."Всплеск тепла, который мы наблюдали в последние дни в ЦФО, сменит похолодание. В пятницу температура понизится на 10 градусов, будет 11-13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление, — рассказал <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank">Вильфанд</a>.По его словам, во вторник температура начнет повышаться до 15-18 градусов, в среду и четверг ожидается до 20 градусов тепла."Такая ситуация будет во всем Центральном федеральном округе. Можно сказать, что прогнозируем бабье лето: прохладная, дождливая погода сменится теплой. Пока можно говорить, что до четверга", — сказал ученый.Как уточнил синоптик, тепло придет благодаря антициклону.
https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето

00:12 18.09.2020 (обновлено: 00:30 18.09.2020)
4037
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРассвет в Москве
Рассвет в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бабье лето ожидается со вторника в Центральном федеральном округе России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Теплая погода сменит холодную, держащуюся в регионах этого округа.
"Всплеск тепла, который мы наблюдали в последние дни в ЦФО, сменит похолодание. В пятницу температура понизится на 10 градусов, будет 11-13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление, — рассказал Вильфанд.
По его словам, во вторник температура начнет повышаться до 15-18 градусов, в среду и четверг ожидается до 20 градусов тепла.
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Синоптик рассказал, в каких регионах сохраняется летняя погода
"Такая ситуация будет во всем Центральном федеральном округе. Можно сказать, что прогнозируем бабье лето: прохладная, дождливая погода сменится теплой. Пока можно говорить, что до четверга", — сказал ученый.
Как уточнил синоптик, тепло придет благодаря антициклону.
1932003
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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