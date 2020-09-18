Суд арестовал подозреваемого в поджоге клиники в Красноярске
14:00 18.09.2020 (обновлено: 16:53 18.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПациент и подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники "Чистый город" Дмитрий Еремин во время судебного заседания
КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца до 15 ноября Дмитрия Еремина, подозреваемого в поджоге частной клиники в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Еремину Дмитрию Владимировичу... меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 15 ноября 2020 года включительно. Содержать его в СИЗО-1 города Красноярска", - сказала судья Марина Белова.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДиректор клиники "Чистый город" Ольга Бескровная в Железнодорожном районном суде Красноярска
Директор клиники "Чистый город" Ольга Бескровная в Железнодорожном районном суде Красноярска
Ранее МЧС России сообщило, что 17 сентября четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. В СК сообщили что директор клиники Ольга Бескровная была задержана. По данным следствия, она рассказала, что у организации не было лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара. В пятницу суд также арестовал ее на два месяца.
По данным СК региона, пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники. В настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).
17 сентября, 15:56У клиники в Красноярске, где произошел пожар, были не все лицензии