https://ria.ru/20200918/podzhog-1577441896.html

Суд арестовал подозреваемого в поджоге клиники в Красноярске

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца до 15 ноября Дмитрия Еремина, подозреваемого в поджоге частной клиники в Красноярске, в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:00

2020-09-18T14:00

2020-09-18T16:53

пожар в наркологической клинике в красноярске

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Железнодорожный районный суд <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> арестовал на два месяца до 15 ноября Дмитрия Еремина, подозреваемого в поджоге частной клиники в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать Еремину Дмитрию Владимировичу... меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 15 ноября 2020 года включительно. Содержать его в СИЗО-1 города Красноярска", - сказала судья Марина Белова.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщило, что 17 сентября четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщили что директор клиники Ольга Бескровная была задержана. По данным следствия, она рассказала, что у организации не было лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара. В пятницу суд также арестовал ее на два месяца.По данным СК региона, пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники. В настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

https://ria.ru/20200917/pozhar-1577393448.html

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в наркологической клинике в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия