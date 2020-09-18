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РИА Новости к юбилею Куликовской битвы выпустило исторический подкаст
РИА Новости совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" запустило исторический подкаст, посвященный знаковому событию русской истории –... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:00
2020-09-18T15:19
социальный навигатор
"куликово поле"
куликовская битва
риа новости
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<strong>МОСКВА, 18 сен, - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru" target="_blank">РИА Новости</a> совместно с Государственным музеем-заповедником "<a href="https://kulpole.ru" target="_blank">Куликово поле</a>" запустило исторический подкаст, посвященный знаковому событию русской истории – Куликовской битве. <a href="https://ria.ru/kulikovo_pole" target="_blank">Проект "Куликово поле: вопросы и ответы"</a> - первый исторический подкаст, полностью посвященный событиям Куликовского сражения и стартующий в преддверии его 640-летия. Подкаст записывается при поддержке <a href="https://fond.historyrussia.org" target="_blank">фонда "История Отечества"</a> и состоит из четырех эпизодов. Первый эпизод выйдет 18 сентября <a href="https://ria.ru/kulikovo_pole" target="_blank">на сайте РИА Новости</a> и в агрегаторах Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Яндекс.Музыка. Эпизоды на указанных ресурсах публикуются еженедельно по пятницам. Куликовская битва – одна из самых значимых в истории России, она во многом определила последующее развитие русского государства. Был разрушен миф о непобедимости Великой Орды, была впервые сформирована не московская, новгородская или псковская, а единая русская рать. Эта битва - ее ход, предпосылки и последствия хорошо изучены. Однако до сих пор эта страница истории служит поводом для многочисленных спекуляций, домыслов и даже фейков. <a href="https://ria.ru/kulikovo_pole" target="_blank">Подкаст "Куликово поле: вопросы и ответы"</a> полностью посвящен разбору самых острых вопросов, связанных с этим сражением. Вместе с экспертами музея журналисты РИА Новости выясняют, состоялся ли в реальности поединок Пересвета с Челубеем, изображенный на знаменитых картинах Васнецова и Авилова? Есть ли исторические подтверждения того, что Мамай нанимал грозных генуэзских арбалетчиков? Правда ли, что на Куликовом поле археологи ничего не нашли, и настоящее местоположение битвы было иным? На эти и многие другие вопросы дает ответы подкаст.Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции госпроектов МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина: "Соприкосновение с историей всегда явление уникальное. Но пережить, оказаться на месте события или в образе реального исторического лица, - это дополнительная возможность, которую нам дарят "новые медиа". Именно поэтому мы выбрали для нашего проекта формат аудиоподкастов. Слушайте, ищите ответы на вопросы и просто наслаждайтесь уникальными деталями событий 640-летней давности".Подкасты – один из самых быстро развивающихся медийных форматов сегодня. Их аудитория ежегодно растет, и состоит преимущественно из молодых, активных горожан - тех людей, которые наиболее активно потребляют и распространяют информацию, и часто являются наиболее уязвимой целью для исторических спекуляций и искажении фактов. Именно поэтому выбранный формат и направление могут стать особенно эффективными для распространения проверенных данных об истории битвы.<strong><a href="https://ria.ru/" target="_blank">РИА Новости</a></strong> — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт <a href="https://ria.ru/" target="_blank">RIA.ru</a> читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях <a href="https://www.facebook.com/rianru" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/rianru" target="_blank">Twitter</a>, <a href="https://m.vk.com/ria" target="_blank">Вконтакте</a>, <a href="https://ok.ru/ria" target="_blank">Одноклассники</a>, <a href="https://www.instagram.com/ria_novosti/" target="_blank">Instagram</a> и <a href="https://www.youtube.com/user/rianovosti" target="_blank">Youtube</a> составляет около девяти миллионов подписчиков.В составе Государственного музея-заповедника "<a href="https://kulpole.ru" target="_blank">Куликово поле</a>" (<a href="https://kulpole.ru/" target="_blank">https://kulpole.ru</a>) – 4 музея на Куликовом поле: старейшие мемориалы на Красном холме Куликова поля и в селе Монастырщино у слиянии Дона с Непрядвой, новейший Музей Куликовской битвы в Моховом, Музей Купеческого быта в Епифани. Действует филиал в Туле – музей "Тульские древности". В сентябре 2020 года откроется еще одно представительство в столице региона, в Музейном квартале.<strong><a href="https://fond.historyrussia.org/" target="_blank">Фонд "История Отечества"</a></strong> - некоммерческая организация, созданная по указу Президента Российской Федерации от 6 апреля 2016 года. Основной целью деятельности фонда является популяризация российской истории в Российской Федерации и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов России, а также поддержка программ исторического просвещения.
https://ria.ru/20200828/tavrida-1576448281.html
https://ria.ru/20200825/borisov-1576289047.html
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социальный навигатор, "куликово поле", куликовская битва, риа новости

РИА Новости к юбилею Куликовской битвы выпустило исторический подкаст

11:00 18.09.2020 (обновлено: 15:19 18.09.2020)
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© РИА НовостиИсторический подкаст "Куликово поле: вопросы и ответы"
Исторический подкаст Куликово поле: вопросы и ответы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 сен, - РИА Новости. РИА Новости совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" запустило исторический подкаст, посвященный знаковому событию русской истории – Куликовской битве. Проект "Куликово поле: вопросы и ответы" - первый исторический подкаст, полностью посвященный событиям Куликовского сражения и стартующий в преддверии его 640-летия.
Подкаст записывается при поддержке фонда "История Отечества" и состоит из четырех эпизодов. Первый эпизод выйдет 18 сентября на сайте РИА Новости и в агрегаторах Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Яндекс.Музыка. Эпизоды на указанных ресурсах публикуются еженедельно по пятницам.
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Куликовская битва – одна из самых значимых в истории России, она во многом определила последующее развитие русского государства. Был разрушен миф о непобедимости Великой Орды, была впервые сформирована не московская, новгородская или псковская, а единая русская рать. Эта битва - ее ход, предпосылки и последствия хорошо изучены. Однако до сих пор эта страница истории служит поводом для многочисленных спекуляций, домыслов и даже фейков.
Подкаст "Куликово поле: вопросы и ответы" полностью посвящен разбору самых острых вопросов, связанных с этим сражением. Вместе с экспертами музея журналисты РИА Новости выясняют, состоялся ли в реальности поединок Пересвета с Челубеем, изображенный на знаменитых картинах Васнецова и Авилова? Есть ли исторические подтверждения того, что Мамай нанимал грозных генуэзских арбалетчиков? Правда ли, что на Куликовом поле археологи ничего не нашли, и настоящее местоположение битвы было иным? На эти и многие другие вопросы дает ответы подкаст.
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Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции госпроектов МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина: "Соприкосновение с историей всегда явление уникальное. Но пережить, оказаться на месте события или в образе реального исторического лица, - это дополнительная возможность, которую нам дарят "новые медиа". Именно поэтому мы выбрали для нашего проекта формат аудиоподкастов. Слушайте, ищите ответы на вопросы и просто наслаждайтесь уникальными деталями событий 640-летней давности".
Владимир Гриценко, директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле": "Одной из важнейших задач Государственного музея-заповедника "Куликово поле" является доступная трансляция российскому обществу информации о Мамаевом побоище и средневековой истории Руси и Орды. Благодаря поддержке фонда "История Отечества" и сотрудничеству с РИА Новости, одним из лидеров на российском поле "новых медиа", музей освоил новый формат исторических подкастов, чтобы рассказать о своих достижениях аудитории будущего".
Подкасты – один из самых быстро развивающихся медийных форматов сегодня. Их аудитория ежегодно растет, и состоит преимущественно из молодых, активных горожан - тех людей, которые наиболее активно потребляют и распространяют информацию, и часто являются наиболее уязвимой целью для исторических спекуляций и искажении фактов. Именно поэтому выбранный формат и направление могут стать особенно эффективными для распространения проверенных данных об истории битвы.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
В составе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" (https://kulpole.ru) – 4 музея на Куликовом поле: старейшие мемориалы на Красном холме Куликова поля и в селе Монастырщино у слиянии Дона с Непрядвой, новейший Музей Куликовской битвы в Моховом, Музей Купеческого быта в Епифани. Действует филиал в Туле – музей "Тульские древности". В сентябре 2020 года откроется еще одно представительство в столице региона, в Музейном квартале.
Фонд "История Отечества" - некоммерческая организация, созданная по указу Президента Российской Федерации от 6 апреля 2016 года. Основной целью деятельности фонда является популяризация российской истории в Российской Федерации и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов России, а также поддержка программ исторического просвещения.
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Социальный навигатор"Куликово поле"Куликовская битваРИА Новости
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