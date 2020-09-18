https://ria.ru/20200918/podderzhka-1577423973.html

Кудрин предложил расширить поддержку бедных

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал расширить программы поддержки бедного населения — по его словам, объем накопленных резервов позволяет увеличить... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:56

2020-09-18T09:56

2020-09-18T10:36

алексей кудрин

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> призвал расширить программы поддержки бедного населения — по его словам, объем накопленных резервов позволяет увеличить такие траты.Глава Счетной палаты отметил, что Фонд национального благосостояния, главную "кубышку" правительства, тратят очень консервативно."Например, в августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 миллиарда рублей, а по итогам года <…> ожидается расходование примерно 350 миллиардов из этого запаса. Как известно, в кризис 2008-2009 годов было потрачено более половины резервного фонда. Если на 1 января 2009-го фонд составлял более четырех триллионов рублей, то на 1 января 2010-го там оставалось лишь 1,8 триллиона", — написал Кудрин в статье для <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Он напомнил, что с начала года объем фонда значительно увеличился. "Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь", — считает Кудрин.К концу прошлого года в ФНБ было 7,8 триллиона рублей, а к 1 сентября его объем достиг 13,257 триллиона. При этом объем ликвидных активов (средств на банковских счетах в <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">Центробанке</a>) эквивалентен 8,910 триллиона рублей.

https://ria.ru/20200602/1572363006.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, центральный банк рф (цб рф), экономика