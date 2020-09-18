Кудрин предложил расширить поддержку бедных
09:56 18.09.2020 (обновлено: 10:36 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал расширить программы поддержки бедного населения — по его словам, объем накопленных резервов позволяет увеличить такие траты.
Глава Счетной палаты отметил, что Фонд национального благосостояния, главную "кубышку" правительства, тратят очень консервативно.
"Например, в августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 миллиарда рублей, а по итогам года <…> ожидается расходование примерно 350 миллиардов из этого запаса. Как известно, в кризис 2008-2009 годов было потрачено более половины резервного фонда. Если на 1 января 2009-го фонд составлял более четырех триллионов рублей, то на 1 января 2010-го там оставалось лишь 1,8 триллиона", — написал Кудрин в статье для РБК.
Он напомнил, что с начала года объем фонда значительно увеличился. "Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь", — считает Кудрин.
К концу прошлого года в ФНБ было 7,8 триллиона рублей, а к 1 сентября его объем достиг 13,257 триллиона. При этом объем ликвидных активов (средств на банковских счетах в Центробанке) эквивалентен 8,910 триллиона рублей.