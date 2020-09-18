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Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Эльман Пашаев озвучил письмо в свою защиту, составленное Михаилом Ефремовым. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T23:17
2020-09-18T23:17
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> озвучил письмо в свою защиту, составленное <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>. Соответствующее видео опубликовал телеканал <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ.</a>"А уж какой замечательный адвокат Эльман Пашаев, член вашей палаты. Спасибо вам огромное за него! Он мне очень помогает!" — отмечается в письме Ефремова.Дело в отношении артиста возбудили после аварии 8 июня, когда его внедорожник выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>. Мужчина скончался в больнице через несколько часов.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После громкого судебного разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам заключения в колонии общего режима. Его интересы в суде представлял Пашаев. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева его на год лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20200918/skuchat-1577464599.html
https://ria.ru/20200918/pashaev-1577457463.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту

23:17 18.09.2020
1679
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Эльман Пашаев озвучил письмо в свою защиту, составленное Михаилом Ефремовым. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
"А уж какой замечательный адвокат Эльман Пашаев, член вашей палаты. Спасибо вам огромное за него! Он мне очень помогает!" — отмечается в письме Ефремова.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Дело в отношении артиста возбудили после аварии 8 июня, когда его внедорожник выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон Сергея Захарова. Мужчина скончался в больнице через несколько часов.
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После громкого судебного разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам заключения в колонии общего режима.
Его интересы в суде представлял Пашаев. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева его на год лишили адвокатского статуса.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 17:35
Пашаев отреагировал на лишение статуса адвоката
0191017
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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