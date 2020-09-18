https://ria.ru/20200918/pismo-1577469792.html

Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту

Эльман Пашаев озвучил письмо в свою защиту, составленное Михаилом Ефремовым. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T23:17

2020-09-18T23:17

2020-09-18T23:17

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> озвучил письмо в свою защиту, составленное <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>. Соответствующее видео опубликовал телеканал <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ.</a>"А уж какой замечательный адвокат Эльман Пашаев, член вашей палаты. Спасибо вам огромное за него! Он мне очень помогает!" — отмечается в письме Ефремова.Дело в отношении артиста возбудили после аварии 8 июня, когда его внедорожник выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>. Мужчина скончался в больнице через несколько часов.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После громкого судебного разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам заключения в колонии общего режима. Его интересы в суде представлял Пашаев. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева его на год лишили адвокатского статуса.

https://ria.ru/20200918/skuchat-1577464599.html

https://ria.ru/20200918/pashaev-1577457463.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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