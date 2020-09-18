https://ria.ru/20200918/pismo-1577469792.html
Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Эльман Пашаев озвучил письмо в свою защиту, составленное Михаилом Ефремовым. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T23:17
2020-09-18T23:17
2020-09-18T23:17
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577059779_0:0:1871:1052_1400x0_80_0_0_acf0a429528f32c61560d8bb0048068a.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> озвучил письмо в свою защиту, составленное <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>. Соответствующее видео опубликовал телеканал <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ.</a>"А уж какой замечательный адвокат Эльман Пашаев, член вашей палаты. Спасибо вам огромное за него! Он мне очень помогает!" — отмечается в письме Ефремова.Дело в отношении артиста возбудили после аварии 8 июня, когда его внедорожник выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>. Мужчина скончался в больнице через несколько часов.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После громкого судебного разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам заключения в колонии общего режима. Его интересы в суде представлял Пашаев. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева его на год лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20200918/skuchat-1577464599.html
https://ria.ru/20200918/pashaev-1577457463.html
2
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577059779_0:0:1671:1253_1400x0_80_0_0_64c0c5b108483aa9296a68bcb809286a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия