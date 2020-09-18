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https://ria.ru/20200918/piraty-1577444620.html
Посольство России рассказало о ситуации с захваченными в Африке моряками
Компания-судовладелец ведет переговоры о выкупе с пиратами, захватившими российских моряков у берегов Экваториальной Гвинеи, все моряки живы и здоровы, сообщили РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:36
2020-09-18T14:36
россия
камерун
экваториальная гвинея
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Компания-судовладелец ведет переговоры о выкупе с пиратами, захватившими российских моряков у берегов Экваториальной Гвинеи, все моряки живы и здоровы, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Камеруне.Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил РИА Новости, что пираты угрожают убить захваченных у берегов <a href="http://ria.ru/location_Equatorial_Guinea/" target="_blank" data-auto="true">Экваториальной Гвинеи</a> троих российских моряков из Крыма, если не будет предоставлен выкуп. По его словам, в плен попали электромеханики Алексей Перфильев и Валентин Нечай из <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> и Вячеслав Сечен из <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>."По нашей информации, а мы находимся в контакте с компанией-судовладельцем, которая ведет переговоры с пиратами, они еще не договорились о сумме выкупа. Переговоры пока продолжаются", - сказал представитель дипмиссии."Моряки живы и здоровы, все нормально", - добавил он.Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта <a href="http://ria.ru/location_Malabo/" target="_blank" data-auto="true">Малабо</a> в Экваториальной Гвинее, в результате нападения похищены трое россиян, ещё двое граждан РФ были ранены.
https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html
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россия
камерун
экваториальная гвинея
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россия, камерун, экваториальная гвинея, в мире

Посольство России рассказало о ситуации с захваченными в Африке моряками

14:36 18.09.2020
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания-судовладелец ведет переговоры о выкупе с пиратами, захватившими российских моряков у берегов Экваториальной Гвинеи, все моряки живы и здоровы, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Камеруне.
Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил РИА Новости, что пираты угрожают убить захваченных у берегов Экваториальной Гвинеи троих российских моряков из Крыма, если не будет предоставлен выкуп. По его словам, в плен попали электромеханики Алексей Перфильев и Валентин Нечай из Севастополя и Вячеслав Сечен из Симферополя.
"По нашей информации, а мы находимся в контакте с компанией-судовладельцем, которая ведет переговоры с пиратами, они еще не договорились о сумме выкупа. Переговоры пока продолжаются", - сказал представитель дипмиссии.
"Моряки живы и здоровы, все нормально", - добавил он.
Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения похищены трое россиян, ещё двое граждан РФ были ранены.
Вооруженные пираты на берегу моря - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 17:16
Случаи захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту
000192
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РоссияКамерунЭкваториальная ГвинеяВ мире
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