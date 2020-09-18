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Автор песни с цитатой Лукашенко объяснил участие в клипе россиян
Автор песни с цитатой Александра Лукашенко "Любимую не отдают" Евгений Олейник рассказал "Газете.Ru" о создании композиции. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:10
2020-09-18T17:31
анита цой
александр лукашенко
александр буйнов
диана гурцкая
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в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Автор песни с цитатой <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> "Любимую не отдают" Евгений Олейник рассказал <a href="https://www.gazeta.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Газете.Ru" </a>о создании композиции. Он объяснил, что исполнить песню согласились те, кто посчитал ее близкой по духу.Ранее ряд российских и белорусских артистов, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой, Александр Буйнов, Диана Гурцкая и Денис Майданов <a href="https://ria.ru/20200918/tsitata-1577427847.html" target="_blank">записали песню, в которой использовалась цитата Лукашенко "Любимую не отдают"</a>. Эти слова политик произнес во время послания к народу и парламенту республики 4 августа.
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видео, анита цой, александр лукашенко, александр буйнов, диана гурцкая, филипп киркоров, николай басков, в мире

Автор песни с цитатой Лукашенко объяснил участие в клипе россиян

13:10 18.09.2020 (обновлено: 17:31 18.09.2020)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Автор песни с цитатой Александра Лукашенко "Любимую не отдают" Евгений Олейник рассказал "Газете.Ru" о создании композиции.
Он объяснил, что исполнить песню согласились те, кто посчитал ее близкой по духу.

"Мы предложили — все они, и белорусы, и россияне — согласились", — отметил Олейник.

Ранее ряд российских и белорусских артистов, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой, Александр Буйнов, Диана Гурцкая и Денис Майданов записали песню, в которой использовалась цитата Лукашенко "Любимую не отдают". Эти слова политик произнес во время послания к народу и парламенту республики 4 августа.
94700327
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Анита ЦойАлександр ЛукашенкоАлександр БуйновДиана ГурцкаяФилипп КиркоровНиколай БасковВ мире
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