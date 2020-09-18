https://ria.ru/20200918/peskov-1577449928.html

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:50

2020-09-18T15:50

2020-09-18T15:50

госпитализация алексея навального

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

вячеслав володин

дмитрий песков

швеция

москва

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В ситуации с "отравлением" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы "Новичок"."Нам говорят, что следы "Новичка" на бутылке, но специалист говорит, что если следы "Новичка" на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивался и был рядом, могли получить поражение", — отметил он.Песков сказал, что это совершенно не вяжется с заключениями эксперта.Кроме того, он отметил, что администрация президента не занимается следственными действиями. При этом, если бы где-нибудь на территории России нашли следы химического оружия, то об этом сразу доложили бы <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, поскольку "это было бы абсолютное ЧП".Европа не предоставила данныхПресс-секретарь напомнил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> ожидает детальные данные от европейских специалистов — без них попытки выяснить, что именно произошло, затруднены.В частности, Россия пытается получить данные по выводам об "отравлении" Навального от ОЗХО, но пока безрезультатно. По словам Пескова, в техническом секретариате отсылают к немцам, а в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> — в ОЗХО.По словам Пескова, в Москве обеспокоены в связи с информацией, поступающей из Берлина. Немецкая сторона утверждает, что анализы указывают на отравление, к такому же выводу пришли лаборатории из <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>, а также из ОЗХО, которые приехали к пациенту и взяли анализы.Песков также допустил, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы Москва не могла расследовать произошедшее с Навальным.По его словам, то, что могло бы стать уликой в пользу "отравления", вывезено из России, и возникает вопрос, почему это было сделано.Песков подчеркнул, что версия об отравлении не исключалась с самого начала, однако подтверждений она не получила.На вопрос, есть ли в Кремле данные о возможном сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами, Песков не стал отвечать. "Я не могу ответить на вопрос, я не располагаю такими данными", — отметил он.Также в Кремле не могут заявить о согласии или несогласии с мнением спикера <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Володина</a> о том, что за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> сразу после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Омские врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче Навального найдено не было.Затем Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что того якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин Москву о своих выводах не проинформировал, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.Свои проверки еще в день госпитализации Навального начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> от 27 августа об оказании правовой помощи.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Как отмечал Песков, де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние пациента улучшилось, его вывели из комы и отключили от ИВЛ. Во вторник Навальный выложил свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым его якобы отравили, нашли на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.Также там сообщается, что после того как соратники Навального узнали о его госпитализации, то вызвали адвоката, зашли в номер и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там обнаружили, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.

https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577443740.html

https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577442955.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/navalnyy-1577440320.html

https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577440777.html

https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577417342.html

Вова Пукин А есть такие, кто кремлю верит? 232

saturn-n Я верю здравому смыслу, который говорит, что вся эта история с Подвальным постанова и чушь. Сделанная специально для подрыва отношений между Европой и Россией. Спецслужбы, как бы вам не хотелось, так грязно не работают, чтобы тень пала именно на их страну. 129

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швеция

москва

берлин (город)

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