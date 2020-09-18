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Куликово поле: вопросы и ответы
Подкаст посвящен 640-летию сражения. Вместе с экспертами музея-заповедника "Куликово поле" разбираем, почему это сражение изменило историю, и отделяем факты от легенд.
https://ria.ru/20200918/peresvet-1577427467.html
Мифы Куликова поля. Поединок Пересвета, место битвы и генуэзские наёмники
Правда ли, что Дмитрий Донской переодевался в доспехи рядового воина? Бился ли монах Пересвет с татарином Челубеем? И нанимал ли Мамай генуэзских арбалетчиков, чтобы расстрелять русское войско? Разбираем давние и современные мифы вокруг Куликовской битвы: могла ли она на самом деле проходить в Москве, рядом с нынешним Китай-городом?
2020-09-18T11:01
2020-09-18T14:54
социальный навигатор
"куликово поле"
куликово поле: вопросы и ответы
средневековье
подкаст
дмитрий донской
куликовская битва
сергий радонежский
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Мифы Куликова поля. Поединок Пересвета, место битвы и генуэзские наёмники
Правда ли, что Дмитрий Донской переодевался в доспехи рядового воина? Бился ли монах Пересвет с татарином Челубеем? И нанимал ли Мамай генуэзских арбалетчиков, чтобы расстрелять русское войско? Разбираем давние и современные мифы вокруг Куликовской битвы: могла ли она на самом деле проходить в Москве, рядом с нынешним Китай-городом?
Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником <a href="https://kulpole.ru/" target="_blank">"Куликово поле"</a> при поддержке фонда <a href="https://fond.historyrussia.org/" target="_blank">"История Отечества"</a>.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B/id1531439966" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong>Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/12170570" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%3A-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-id3318308?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/kulikovo-pole-voprosy-i-otvety" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод подготовила Наталия ШашинаГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Игорь Кривицкий, Дмитрий КургузМонтаж Андрея Темнова
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социальный навигатор, "куликово поле", аудио, средневековье, подкаст, дмитрий донской, куликовская битва, сергий радонежский, куликово поле (заповедник), воин, история

Мифы Куликова поля. Поединок Пересвета, место битвы и генуэзские наёмники

11:01 18.09.2020 (обновлено: 14:54 18.09.2020)
2914
Куликово поле: вопросы и ответы
Мифы Куликова поля. Поединок Пересвета, место битвы и генуэзские наёмники
Вчера, 11:01
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Правда ли, что Дмитрий Донской переодевался в доспехи рядового воина? Бился ли монах Пересвет с татарином Челубеем? И нанимал ли Мамай генуэзских арбалетчиков, чтобы расстрелять русское войско? Разбираем давние и современные мифы вокруг Куликовской битвы: могла ли она на самом деле проходить в Москве, рядом с нынешним Китай-городом?
Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" при поддержке фонда "История Отечества".
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Эпизод подготовила Наталия Шашина
Голоса эпизода: Артём Буфтяк, Игорь Кривицкий, Дмитрий Кургуз
Монтаж Андрея Темнова
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Куликово поле: вопросы и ответыСоциальный навигатор"Куликово поле"СредневековьеПодкастДмитрий ДонскойКуликовская битваСергий РадонежскийКуликово поле (заповедник)воинистория
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