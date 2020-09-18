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Российский Су-27 сопроводил американский самолет над Черным морем
Российский истребитель Су-27 поднимался на сопровождение над Черным морем самолета патрульной авиации США, нарушения государственной границы России не допущено, РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:34
2020-09-18T19:44
россия
черное море
су-27
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимался на сопровождение над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a> самолета патрульной авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, нарушения государственной границы России не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель... в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> и сопроводил его над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что после разворота военного самолета США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования."Нарушения государственной границы РФ американским самолетом-разведчиком не допущено", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200726/1574818411.html
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россия
черное море
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россия, черное море, су-27, сша, безопасность, в мире

Российский Су-27 сопроводил американский самолет над Черным морем

19:34 18.09.2020 (обновлено: 19:44 18.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-27 во время показательных учений
Самолет Су-27 во время показательных учений - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российский истребитель Су-27 поднимался на сопровождение над Черным морем самолета патрульной авиации США, нарушения государственной границы России не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель... в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после разворота военного самолета США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
"Нарушения государственной границы РФ американским самолетом-разведчиком не допущено", - добавляется в сообщении.
Конвертоплан Bell V-280 Valor - РИА Новости, 1920, 26.07.2020
26 июля, 08:00
"Против России и Китая": чем американцы усиливают свою авиацию
1721022
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РоссияЧерное мореСу-27СШАБезопасностьВ мире
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