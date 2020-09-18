https://ria.ru/20200918/perekhvat-1577464437.html

Российский Су-27 сопроводил американский самолет над Черным морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на сопровождение над Черным морем самолета патрульной авиации США, нарушения государственной границы России не допущено, РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:34

2020-09-18T19:34

2020-09-18T19:44

россия

черное море

су-27

сша

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576461218_0:306:2822:1893_1400x0_80_0_0_d775eb3e201624004f99a770d7f2ae9d.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимался на сопровождение над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a> самолета патрульной авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, нарушения государственной границы России не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель... в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> и сопроводил его над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что после разворота военного самолета США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования."Нарушения государственной границы РФ американским самолетом-разведчиком не допущено", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200726/1574818411.html

2

россия

черное море

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, су-27, сша, безопасность, в мире