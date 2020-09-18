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Антонов предложил включить Францию и Британию в переговоры по СНВ-3
Присоединение Франции и Великобритании к переговорам по контролю над вооружениями является более приоритетным для России, чем подключение к ним Китая, на чем... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:29
2020-09-18T20:29
россия
договор снв-3
анатолий антонов
великобритания
франция
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Присоединение <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> к переговорам по контролю над вооружениями является более приоритетным для России, чем подключение к ним <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, на чем настаивают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил посол РФ в США <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>."КНР - ответственная ядерная держава, которая сама определит свои шаги в области контроля над вооружениями. Для нас приоритетно присоединение к диалогу по контролю над вооружениями Великобритании и Франции. Эти страны не только обладают сопоставимыми с китайским ядерными арсеналами, но и являются союзниками США по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, члены которого тесно координируют политику в ядерной сфере", - говорится в ответах посла на вопросы издания Nikkei Asian Review, опубликованных в <a href="https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/1413200902223629" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook </a>дипмиссии.По словам Антонова, без участия Лондона и Парижа "сложно и вряд ли возможно" говорить о дальнейших ограничительных мерах в сфере ракетно-ядерных вооружений.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
https://ria.ru/20200703/1573839330.html
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россия
великобритания
франция
китай
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россия, договор снв-3, анатолий антонов, великобритания, франция, китай, сша, в мире

Антонов предложил включить Францию и Британию в переговоры по СНВ-3

20:29 18.09.2020
1205
© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Присоединение Франции и Великобритании к переговорам по контролю над вооружениями является более приоритетным для России, чем подключение к ним Китая, на чем настаивают США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"КНР - ответственная ядерная держава, которая сама определит свои шаги в области контроля над вооружениями. Для нас приоритетно присоединение к диалогу по контролю над вооружениями Великобритании и Франции. Эти страны не только обладают сопоставимыми с китайским ядерными арсеналами, но и являются союзниками США по НАТО, члены которого тесно координируют политику в ядерной сфере", - говорится в ответах посла на вопросы издания Nikkei Asian Review, опубликованных в Facebook дипмиссии.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 08:00
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
По словам Антонова, без участия Лондона и Парижа "сложно и вряд ли возможно" говорить о дальнейших ограничительных мерах в сфере ракетно-ядерных вооружений.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
3 июля, 12:07
Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
9961001
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РоссияДоговор СНВ-3Анатолий АнтоновВеликобританияФранцияКитайСШАВ мире
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