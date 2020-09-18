https://ria.ru/20200918/peregovory-1577466268.html

Антонов предложил включить Францию и Британию в переговоры по СНВ-3

Присоединение Франции и Великобритании к переговорам по контролю над вооружениями является более приоритетным для России, чем подключение к ним Китая, на чем... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T20:29

2020-09-18T20:29

2020-09-18T20:29

россия

договор снв-3

анатолий антонов

великобритания

франция

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Присоединение <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> к переговорам по контролю над вооружениями является более приоритетным для России, чем подключение к ним <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, на чем настаивают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил посол РФ в США <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>."КНР - ответственная ядерная держава, которая сама определит свои шаги в области контроля над вооружениями. Для нас приоритетно присоединение к диалогу по контролю над вооружениями Великобритании и Франции. Эти страны не только обладают сопоставимыми с китайским ядерными арсеналами, но и являются союзниками США по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, члены которого тесно координируют политику в ядерной сфере", - говорится в ответах посла на вопросы издания Nikkei Asian Review, опубликованных в <a href="https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/1413200902223629" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook </a>дипмиссии.По словам Антонова, без участия Лондона и Парижа "сложно и вряд ли возможно" говорить о дальнейших ограничительных мерах в сфере ракетно-ядерных вооружений.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

https://ria.ru/20200703/1573839330.html

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россия

великобритания

франция

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, анатолий антонов, великобритания, франция, китай, сша, в мире