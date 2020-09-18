https://ria.ru/20200918/pekha-1577446387.html

Стас Пьеха рассказал о единственном желании, когда оказался при смерти

Певец Стас Пьеха рассказал о пагубной зависимости от наркотиков, которая едва не стоила ему жизни. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:58

2020-09-18T14:58

2020-09-18T14:59

стас пьеха

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/49920/29/499202977_0:37:3005:1727_1400x0_80_0_0_c1bd443516422ef2245b9ce37b0fd100.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Певец <a href="http://ria.ru/person_Stas_Pekha/" target="_blank" data-auto="true">Стас Пьеха</a> рассказал о пагубной зависимости от наркотиков, которая едва не стоила ему жизни. Около шести лет назад он почувствовал себя плохо на концерте.Он добавил, что "перенес инфаркт на ногах".Пьеха позвонил бывшей жене и сказал, что хочет услышать голос сына, потому что "умирает от передозировки"."Я слушал его и рыдал", — делится эмоциями певец.После этого инцидента он твердо решил покончить с наркотиками и жить ради сына.

https://ria.ru/20200724/1574336854.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас пьеха, здоровье