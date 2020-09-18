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Стас Пьеха рассказал о единственном желании, когда оказался при смерти
Певец Стас Пьеха рассказал о пагубной зависимости от наркотиков, которая едва не стоила ему жизни. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:58
2020-09-18T14:59
стас пьеха
здоровье
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Певец <a href="http://ria.ru/person_Stas_Pekha/" target="_blank" data-auto="true">Стас Пьеха</a> рассказал о пагубной зависимости от наркотиков, которая едва не стоила ему жизни. Около шести лет назад он почувствовал себя плохо на концерте.Он добавил, что "перенес инфаркт на ногах".Пьеха позвонил бывшей жене и сказал, что хочет услышать голос сына, потому что "умирает от передозировки"."Я слушал его и рыдал", — делится эмоциями певец.После этого инцидента он твердо решил покончить с наркотиками и жить ради сына.
https://ria.ru/20200724/1574336854.html
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стас пьеха, здоровье

Стас Пьеха рассказал о единственном желании, когда оказался при смерти

14:58 18.09.2020 (обновлено: 14:59 18.09.2020)
6926
© РИА Новости / Александр ВильфСтас Пьеха
Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал о пагубной зависимости от наркотиков, которая едва не стоила ему жизни.
Около шести лет назад он почувствовал себя плохо на концерте.

"Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол", — передает слова певца Starhit.

Он добавил, что "перенес инфаркт на ногах".
Пьеха позвонил бывшей жене и сказал, что хочет услышать голос сына, потому что "умирает от передозировки".
Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 08:00Культура
Стас Пьеха не верит в приметы и будет праздновать сорокалетие
"Я слушал его и рыдал", — делится эмоциями певец.
После этого инцидента он твердо решил покончить с наркотиками и жить ради сына.
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Стас ПьехаЗдоровье
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