https://ria.ru/20200918/pekha-1577446387.html
Стас Пьеха рассказал о единственном желании, когда оказался при смерти
Певец Стас Пьеха рассказал о пагубной зависимости от наркотиков, которая едва не стоила ему жизни. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:58
2020-09-18T14:58
2020-09-18T14:59
стас пьеха
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/49920/29/499202977_0:37:3005:1727_1400x0_80_0_0_c1bd443516422ef2245b9ce37b0fd100.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Певец <a href="http://ria.ru/person_Stas_Pekha/" target="_blank" data-auto="true">Стас Пьеха</a> рассказал о пагубной зависимости от наркотиков, которая едва не стоила ему жизни. Около шести лет назад он почувствовал себя плохо на концерте.Он добавил, что "перенес инфаркт на ногах".Пьеха позвонил бывшей жене и сказал, что хочет услышать голос сына, потому что "умирает от передозировки"."Я слушал его и рыдал", — делится эмоциями певец.После этого инцидента он твердо решил покончить с наркотиками и жить ради сына.
https://ria.ru/20200724/1574336854.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/49920/29/499202977_338:0:3005:2000_1400x0_80_0_0_3f17e5282e2ad2d560582549f2bf7e41.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стас пьеха, здоровье
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Певец Стас Пьеха
рассказал о пагубной зависимости от наркотиков, которая едва не стоила ему жизни.
Около шести лет назад он почувствовал себя плохо на концерте.
"Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол", — передает слова певца Starhit.
Он добавил, что "перенес инфаркт на ногах".
Пьеха позвонил бывшей жене и сказал, что хочет услышать голос сына, потому что "умирает от передозировки".
"Я слушал его и рыдал", — делится эмоциями певец.
После этого инцидента он твердо решил покончить с наркотиками и жить ради сына.