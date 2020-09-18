В России могут запретить выпускать педофилов по УДО
13:36 18.09.2020 (обновлено: 14:02 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Возможность условно-досрочного освобождения и иные "льготные" формы отбывания наказания должны быть исключены для педофилов, считает детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова.
Ранее она выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, такое заявление Кузнецова сделала после гибели двух девочек в Рыбинске Ярославской области. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит инициативу создания реестра педофилов, убеждена зампред комитета Оксана Пушкина.
"Возможность освобождения по УДО за хорошее поведение и иные форматы "льготной" формы отбывания наказания должны быть исключены для этой категории осужденных", - сказала Кузнецова журналистам.
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой исключить возможность условно-досрочного освобождения для педофилов очень хорошее, если такой законопроект будет подготовлен, в ГД могут его поддержать, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
"Это совершенно правильная идея. Мы ее поддерживаем и будем соответствующий законопроект, если он поступит, поддерживать и проводить его и принимать", - сказал Емельянов РИА Новости.
Кроме того, на рассмотрении комитета имеется законопроект группы депутатов и сенаторов, согласно которому преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет считаться отягчающим обстоятельством. Проект был принят в первом чтении в июле 2018 года. Отвечая о судьбе инициативы на сегодняшний день, депутат подчеркнул, что она находится на рассмотрении комитета и готовится к процедуре второго чтения.