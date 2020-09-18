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https://ria.ru/20200918/pedofiliya-1577440221.html
В России могут запретить выпускать педофилов по УДО
Возможность условно-досрочного освобождения и иные "льготные" формы отбывания наказания должны быть исключены для педофилов, считает детский омбудсмен в РФ Анна РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:36
2020-09-18T14:02
убийство двух девочек в рыбинске
оксана пушкина
госдума рф
ярославская область
рыбинск
анна кузнецова
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Возможность условно-досрочного освобождения и иные "льготные" формы отбывания наказания должны быть исключены для педофилов, считает детский омбудсмен в РФ <u><a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/">Анна Кузнецова</a></u>.Ранее она выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, такое заявление Кузнецова сделала после гибели двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> <u><a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/">Ярославской области</a></u>. Комитет <u><a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдумы</a></u> по вопросам семьи, женщин и детей поддержит инициативу создания реестра педофилов, убеждена зампред комитета <u><a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a></u>.В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из <u><a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/">Омской области</a></u>. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой исключить возможность условно-досрочного освобождения для педофилов очень хорошее, если такой законопроект будет подготовлен, в ГД могут его поддержать, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.Кроме того, на рассмотрении комитета имеется законопроект группы депутатов и сенаторов, согласно которому преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет считаться отягчающим обстоятельством. Проект был принят в первом чтении в июле 2018 года. Отвечая о судьбе инициативы на сегодняшний день, депутат подчеркнул, что она находится на рассмотрении комитета и готовится к процедуре второго чтения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200601/1572278233.html
https://ria.ru/20200722/1574725096.html
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убийство двух девочек в рыбинске, оксана пушкина, госдума рф, ярославская область, рыбинск, анна кузнецова, общество

В России могут запретить выпускать педофилов по УДО

13:36 18.09.2020 (обновлено: 14:02 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Возможность условно-досрочного освобождения и иные "льготные" формы отбывания наказания должны быть исключены для педофилов, считает детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова.
Ранее она выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, такое заявление Кузнецова сделала после гибели двух девочек в Рыбинске Ярославской области. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит инициативу создания реестра педофилов, убеждена зампред комитета Оксана Пушкина.
"Возможность освобождения по УДО за хорошее поведение и иные форматы "льготной" формы отбывания наказания должны быть исключены для этой категории осужденных", - сказала Кузнецова журналистам.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
1 июня, 11:07
Детский омбудсмен предложила ограничить педофилам интернет-общение
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой исключить возможность условно-досрочного освобождения для педофилов очень хорошее, если такой законопроект будет подготовлен, в ГД могут его поддержать, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
"Это совершенно правильная идея. Мы ее поддерживаем и будем соответствующий законопроект, если он поступит, поддерживать и проводить его и принимать", - сказал Емельянов РИА Новости.
Кроме того, на рассмотрении комитета имеется законопроект группы депутатов и сенаторов, согласно которому преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет считаться отягчающим обстоятельством. Проект был принят в первом чтении в июле 2018 года. Отвечая о судьбе инициативы на сегодняшний день, депутат подчеркнул, что она находится на рассмотрении комитета и готовится к процедуре второго чтения.
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 15:45
Осужденного за педофилию главу карельского "Мемориала" освободят в ноябре
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Убийство двух девочек в РыбинскеОксана ПушкинаГосдума РФЯрославская областьРыбинскАнна КузнецоваОбщество
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