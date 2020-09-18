https://ria.ru/20200918/pedofiliya-1577440221.html

В России могут запретить выпускать педофилов по УДО

Возможность условно-досрочного освобождения и иные "льготные" формы отбывания наказания должны быть исключены для педофилов, считает детский омбудсмен в РФ Анна РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:36

2020-09-18T13:36

2020-09-18T14:02

убийство двух девочек в рыбинске

оксана пушкина

госдума рф

ярославская область

рыбинск

анна кузнецова

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Возможность условно-досрочного освобождения и иные "льготные" формы отбывания наказания должны быть исключены для педофилов, считает детский омбудсмен в РФ <u><a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/">Анна Кузнецова</a></u>.Ранее она выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, такое заявление Кузнецова сделала после гибели двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> <u><a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/">Ярославской области</a></u>. Комитет <u><a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдумы</a></u> по вопросам семьи, женщин и детей поддержит инициативу создания реестра педофилов, убеждена зампред комитета <u><a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a></u>.В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из <u><a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/">Омской области</a></u>. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой исключить возможность условно-досрочного освобождения для педофилов очень хорошее, если такой законопроект будет подготовлен, в ГД могут его поддержать, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.Кроме того, на рассмотрении комитета имеется законопроект группы депутатов и сенаторов, согласно которому преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет считаться отягчающим обстоятельством. Проект был принят в первом чтении в июле 2018 года. Отвечая о судьбе инициативы на сегодняшний день, депутат подчеркнул, что она находится на рассмотрении комитета и готовится к процедуре второго чтения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200601/1572278233.html

https://ria.ru/20200722/1574725096.html

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ярославская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство двух девочек в рыбинске, оксана пушкина, госдума рф, ярославская область, рыбинск, анна кузнецова, общество