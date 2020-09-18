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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200918/passazhiropotok-1577452084.html
Пассажиропоток в автобусах Подмосковья восстановился на 95%
Пассажиропоток в автобусах Московской области после пандемии восстановился на 95% от уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:16
2020-09-18T16:16
новости подмосковья
инфраструктура
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Пассажиропоток в автобусах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> после пандемии восстановился на 95% от уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Общее число поездок с начала месяца превысило отметку в 30 миллионов, из которых практически 50% были совершены с помощью социальных карт."Около 7,5 миллионов транзакций совершено с применением транспортной карты "Стрелка", 8,4 миллиона — по бесконтактным банковским картам и гаджетам с функцией NFC", — говорится в сообщении.Больше всего пассажиров проехало на маршрутах № 22 "ст. Пушкино–Ивантеевка", № 344 "Химки–Москва" и № 1 "ст. Подлипки–ул. Силикатная", на которых было зафиксировано более 176, 169 и 133 тысячи транзакций соответственно.
https://ria.ru/20200716/1574432350.html
московская область (подмосковье)
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инфраструктура, московская область (подмосковье)

Пассажиропоток в автобусах Подмосковья восстановился на 95%

16:16 18.09.2020
12
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкСалон автобуса
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Пассажиропоток в автобусах Московской области после пандемии восстановился на 95% от уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Общее число поездок с начала месяца превысило отметку в 30 миллионов, из которых практически 50% были совершены с помощью социальных карт.
"Около 7,5 миллионов транзакций совершено с применением транспортной карты "Стрелка", 8,4 миллиона — по бесконтактным банковским картам и гаджетам с функцией NFC", — говорится в сообщении.
Больше всего пассажиров проехало на маршрутах № 22 "ст. Пушкино–Ивантеевка", № 344 "Химки–Москва" и № 1 "ст. Подлипки–ул. Силикатная", на которых было зафиксировано более 176, 169 и 133 тысячи транзакций соответственно.
Автобус - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 12:10
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Новости ПодмосковьяИнфраструктураМосковская область (Подмосковье)
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