https://ria.ru/20200918/passazhiropotok-1577452084.html

Пассажиропоток в автобусах Подмосковья восстановился на 95%

Пассажиропоток в автобусах Московской области после пандемии восстановился на 95% от уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:16

2020-09-18T16:16

2020-09-18T16:16

новости подмосковья

инфраструктура

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Пассажиропоток в автобусах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> после пандемии восстановился на 95% от уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Общее число поездок с начала месяца превысило отметку в 30 миллионов, из которых практически 50% были совершены с помощью социальных карт."Около 7,5 миллионов транзакций совершено с применением транспортной карты "Стрелка", 8,4 миллиона — по бесконтактным банковским картам и гаджетам с функцией NFC", — говорится в сообщении.Больше всего пассажиров проехало на маршрутах № 22 "ст. Пушкино–Ивантеевка", № 344 "Химки–Москва" и № 1 "ст. Подлипки–ул. Силикатная", на которых было зафиксировано более 176, 169 и 133 тысячи транзакций соответственно.

https://ria.ru/20200716/1574432350.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфраструктура, московская область (подмосковье)