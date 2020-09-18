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Паломники-хасиды покинули границу Украины с Белоруссией
Паломники-хасиды, которые рассчитывали попасть в украинский город Умань на празднование Рош ха-Шана, покинули границу с Белоруссией, сообщил в пятницу... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:28
2020-09-18T16:28
антон геращенко
умань
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Паломники-хасиды, которые рассчитывали попасть в украинский город <a href="https://ria.ru/location_Uman" target="_blank">Умань</a> на празднование Рош ха-Шана, покинули границу с <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссией</a>, сообщил в пятницу замминистра внутренних дел Украины <a href="https://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko" target="_blank">Антон Геращенко</a>.Киев ввел запрет на пропуск иностранцев до конца сентября в целях борьбы с распространением коронавируса. В этой связи украинские пограничники отказывали во въезде на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украину</a> паломникам-хасидам, которые ехали транзитом через Белоруссию и рассчитывали посетить Умань для празднования 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. По данным белорусской стороны на середину недели, свыше 2,5 тысячи паломников-хасидов находились в Белоруссии, из них 1,2 тысячи - в приграничных с Украиной районах. Паломники скопились между белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" и украинским "Новые Яриловичи", который Киев решил временно закрыть до 27 сентября. Однако в пятницу стало известно, что паломники, которые застряли в Белоруссии с понедельника, организованно проходят паспортный контроль и возвращаются назад вглубь республики.Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что власти Украины и Израиля обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html
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умань
белоруссия
украина
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антон геращенко, умань, белоруссия, украина, в мире

Паломники-хасиды покинули границу Украины с Белоруссией

16:28 18.09.2020
1199
© Sputnik / Мария Амелина / Перейти в фотобанкУкраинские пограничники и паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи"
Украинские пограничники и паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Sputnik / Мария Амелина
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КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Паломники-хасиды, которые рассчитывали попасть в украинский город Умань на празднование Рош ха-Шана, покинули границу с Белоруссией, сообщил в пятницу замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Киев ввел запрет на пропуск иностранцев до конца сентября в целях борьбы с распространением коронавируса. В этой связи украинские пограничники отказывали во въезде на Украину паломникам-хасидам, которые ехали транзитом через Белоруссию и рассчитывали посетить Умань для празднования 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. По данным белорусской стороны на середину недели, свыше 2,5 тысячи паломников-хасидов находились в Белоруссии, из них 1,2 тысячи - в приграничных с Украиной районах. Паломники скопились между белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" и украинским "Новые Яриловичи", который Киев решил временно закрыть до 27 сентября. Однако в пятницу стало известно, что паломники, которые застряли в Белоруссии с понедельника, организованно проходят паспортный контроль и возвращаются назад вглубь республики.

"Паломники хасиды полностью освободили территорию пограничного поста "Яриловичи" и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуссии. Спасибо сотрудникам пограничной службы за Вашу работу по защите государственной границы Украины. Осталось только прибрать территорию после паломников и КПП "Яриловичи" сможет возобновить свою работу", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что власти Украины и Израиля обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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