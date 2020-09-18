https://ria.ru/20200918/palomniki-1577452953.html

Паломники-хасиды покинули границу Украины с Белоруссией

Паломники-хасиды, которые рассчитывали попасть в украинский город Умань на празднование Рош ха-Шана, покинули границу с Белоруссией, сообщил в пятницу... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:28

2020-09-18T16:28

2020-09-18T16:28

антон геращенко

умань

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Паломники-хасиды, которые рассчитывали попасть в украинский город <a href="https://ria.ru/location_Uman" target="_blank">Умань</a> на празднование Рош ха-Шана, покинули границу с <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссией</a>, сообщил в пятницу замминистра внутренних дел Украины <a href="https://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko" target="_blank">Антон Геращенко</a>.Киев ввел запрет на пропуск иностранцев до конца сентября в целях борьбы с распространением коронавируса. В этой связи украинские пограничники отказывали во въезде на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украину</a> паломникам-хасидам, которые ехали транзитом через Белоруссию и рассчитывали посетить Умань для празднования 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. По данным белорусской стороны на середину недели, свыше 2,5 тысячи паломников-хасидов находились в Белоруссии, из них 1,2 тысячи - в приграничных с Украиной районах. Паломники скопились между белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" и украинским "Новые Яриловичи", который Киев решил временно закрыть до 27 сентября. Однако в пятницу стало известно, что паломники, которые застряли в Белоруссии с понедельника, организованно проходят паспортный контроль и возвращаются назад вглубь республики.Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что власти Украины и Израиля обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон геращенко, умань, белоруссия, украина, в мире