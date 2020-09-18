https://ria.ru/20200918/oppozitsiya-1577453944.html

Белорусский оппозиционер Знак объявил голодовку в СИЗО

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак объявил голодовку в СИЗО, чтобы выразить несогласие с предъявленным ему обвинением по... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:40

2020-09-18T16:40

2020-09-18T16:40

протесты в белоруссии

максим знак

мария колесникова

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_maksim-znak" target="_blank">Максим Знак</a> объявил голодовку в СИЗО, чтобы выразить несогласие с предъявленным ему обвинением по уголовному делу о призывах к захвату власти, сообщил в пятницу адвокат Знака Дмитрий Лаевский.Лаевский уточнил, что об отказе от принятия пищи Знак письменно уведомил администрацию СИЗО, в котором содержится.Как заявил адвокат, предъявленное его подзащитному обвинение, "как и подозрения, не конкретизировано, из него не ясно, какие именно высказывания Максима расцениваются в качестве направленных против национальной безопасности, и оно все так же состоит в преследовании за выражение мнения".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. СК сообщал, что два члена президиума совета оппозиции - <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> и Максим Знак - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/protesty-1577367702.html

https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577413399.html

Max Giz Ну, зачем так сгущать краски? Проходит курс лечебного голодания. 15

Илья Jlord Ну Батька ему с голоду не даст умереть-хочешь с переди,а хошь с зади накормят). 11

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим знак, мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире