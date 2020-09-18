Белорусский оппозиционер Знак объявил голодовку в СИЗО
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному делу
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак объявил голодовку в СИЗО, чтобы выразить несогласие с предъявленным ему обвинением по уголовному делу о призывах к захвату власти, сообщил в пятницу адвокат Знака Дмитрий Лаевский.
"Адвокату и члену президиума координационного совета Максиму Знаку предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 (публичные призывы к захвату госвласти с использованием СМИ и интернета – ред.) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку", - приводит слова Лаевского Sputnik Беларусь.
Лаевский уточнил, что об отказе от принятия пищи Знак письменно уведомил администрацию СИЗО, в котором содержится.
Как заявил адвокат, предъявленное его подзащитному обвинение, "как и подозрения, не конкретизировано, из него не ясно, какие именно высказывания Максима расцениваются в качестве направленных против национальной безопасности, и оно все так же состоит в преследовании за выражение мнения".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. СК сообщал, что два члена президиума совета оппозиции - Мария Колесникова и Максим Знак - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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