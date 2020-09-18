https://ria.ru/20200918/opk-1577445839.html
Путин призвал предприятия ВПК шире использовать нацпроекты
Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны использовать возможности, которые дают нацпроекты и федеральные программы, чтобы увеличить долю гражданской... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:50
2020-09-18T14:50
2020-09-18T15:14
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
владимир путин
безопасность
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны использовать возможности, которые дают нацпроекты и федеральные программы, чтобы увеличить долю гражданской продукции, в том числе высокотехнологической, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.По его словам, ВПК уже достиг хороших показателей по увеличению доли гражданской продукции, но "многое нужно сделать".Он напомнил, что доля высокотехнологичной гражданской продукции в ВПК к 2025 году должна достигнуть 30%, а к 2030 году – 50%.
https://ria.ru/20200918/opk-1577446145.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), владимир путин, безопасность, экономика