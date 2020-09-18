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Путин призвал предприятия ВПК шире использовать нацпроекты
Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны использовать возможности, которые дают нацпроекты и федеральные программы, чтобы увеличить долю гражданской... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:50
2020-09-18T15:14
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
владимир путин
безопасность
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны использовать возможности, которые дают нацпроекты и федеральные программы, чтобы увеличить долю гражданской продукции, в том числе высокотехнологической, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.По его словам, ВПК уже достиг хороших показателей по увеличению доли гражданской продукции, но "многое нужно сделать".Он напомнил, что доля высокотехнологичной гражданской продукции в ВПК к 2025 году должна достигнуть 30%, а к 2030 году – 50%.
https://ria.ru/20200918/opk-1577446145.html
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россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), владимир путин, безопасность, экономика

Путин призвал предприятия ВПК шире использовать нацпроекты

14:50 18.09.2020 (обновлено: 15:14 18.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны использовать возможности, которые дают нацпроекты и федеральные программы, чтобы увеличить долю гражданской продукции, в том числе высокотехнологической, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предприятиям ОПК следует шире использовать возможности, которые открывает реализация национальных проектов и федеральных программ. Активное участие в них позволит увеличить выпуск гражданской продукции", - сказал глава государства на совещании с военно-промышленной комиссией.
По его словам, ВПК уже достиг хороших показателей по увеличению доли гражданской продукции, но "многое нужно сделать".
Он напомнил, что доля высокотехнологичной гражданской продукции в ВПК к 2025 году должна достигнуть 30%, а к 2030 году – 50%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 14:54
Путин поручил обеспечить приоритет отечественным предприятиям в ОПК
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