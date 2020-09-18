https://ria.ru/20200918/opk-1577445517.html

Россия продолжит укреплять кадровый потенциал в ОПК

Россия продолжит укреплять кадровый потенциал в ОПК, чтобы талантливые 30, 40-летние управленцы могли в полной мере проявить свои способности, заявил президент... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:47

2020-09-18T14:47

2020-09-18T15:06

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

владимир путин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россия продолжит укреплять кадровый потенциал в ОПК, чтобы талантливые 30, 40-летние управленцы могли в полной мере проявить свои способности, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Будем и дальше укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. В том числе создавать условия, чтобы талантливые управленцы, ученые, конструкторы, люди, те, кому сегодня 30-40 лет, могли в полной мере проявить свои способности, использовать накопленный опыт, реализовать свои смелые идеи и в перспективе занять командные высоты на предприятиях отрасли, взять на себя ответственность за их будущее, а значит, за надежное обеспечение современной техникой армии и флота России в предстоящие десятилетия", - заявил президент на заседании военно-промышленной комиссии.Путин предложил обсудить на заседании комиссии, как идет формирование федерального кадрового резерва в ОПК.

https://ria.ru/20200918/opk-1577446145.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), владимир путин, безопасность