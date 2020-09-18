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Россия продолжит укреплять кадровый потенциал в ОПК
Россия продолжит укреплять кадровый потенциал в ОПК, чтобы талантливые 30, 40-летние управленцы могли в полной мере проявить свои способности, заявил президент... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:47
2020-09-18T15:06
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россия продолжит укреплять кадровый потенциал в ОПК, чтобы талантливые 30, 40-летние управленцы могли в полной мере проявить свои способности, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Будем и дальше укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. В том числе создавать условия, чтобы талантливые управленцы, ученые, конструкторы, люди, те, кому сегодня 30-40 лет, могли в полной мере проявить свои способности, использовать накопленный опыт, реализовать свои смелые идеи и в перспективе занять командные высоты на предприятиях отрасли, взять на себя ответственность за их будущее, а значит, за надежное обеспечение современной техникой армии и флота России в предстоящие десятилетия", - заявил президент на заседании военно-промышленной комиссии.Путин предложил обсудить на заседании комиссии, как идет формирование федерального кадрового резерва в ОПК.
https://ria.ru/20200918/opk-1577446145.html
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россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), владимир путин, безопасность

Россия продолжит укреплять кадровый потенциал в ОПК

14:47 18.09.2020 (обновлено: 15:06 18.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия продолжит укреплять кадровый потенциал в ОПК, чтобы талантливые 30, 40-летние управленцы могли в полной мере проявить свои способности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем и дальше укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. В том числе создавать условия, чтобы талантливые управленцы, ученые, конструкторы, люди, те, кому сегодня 30-40 лет, могли в полной мере проявить свои способности, использовать накопленный опыт, реализовать свои смелые идеи и в перспективе занять командные высоты на предприятиях отрасли, взять на себя ответственность за их будущее, а значит, за надежное обеспечение современной техникой армии и флота России в предстоящие десятилетия", - заявил президент на заседании военно-промышленной комиссии.
Путин предложил обсудить на заседании комиссии, как идет формирование федерального кадрового резерва в ОПК.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 14:54
Путин поручил обеспечить приоритет отечественным предприятиям в ОПК
1920012
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РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Владимир ПутинБезопасность
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