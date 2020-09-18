Суд оставил под домашним арестом двух фигурантов дела о ЧП в Норильске
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Суд оставил без изменений меру пресечения двум фигурантам дела о разливе нефтепродуктов в Норильске и продлил заместителю главного инженера электростанции Юрию Кузнецову и начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину домашний арест до 30 ноября, сообщили РИА Новости в Красноярском краевом суде.
Ранее в СК РФ сообщили, что по делу о разливе дизельного топлива в Норильске был задержан и впоследствии арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Позже были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. По данным СК, они задержаны за "необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду".
В июне Норильский городской суд по делу о разливе дизельного топлива арестовал Кузнецова до 31 июля. Также суд арестовал до 31 июля Смирнова и Степанова. Позже суд изменил меру пресечения Старостину и Кузнецову на домашний арест.
"Кузнецову продлили домашний арест до 30 ноября 2020 года, разрешили прогулки. По Старостину аналогично", - сказала собеседница агентства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей и обратился в суд с иском о возмещении указанной суммы. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.