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Суд оставил под домашним арестом двух фигурантов дела о ЧП в Норильске
Суд оставил без изменений меру пресечения двум фигурантам дела о разливе нефтепродуктов в Норильске и продлил заместителю главного инженера электростанции Юрию... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:29
2020-09-18T15:29
разлив дизельного топлива в норильске
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский краевой суд
норильск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Суд оставил без изменений меру пресечения двум фигурантам дела о разливе нефтепродуктов в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> и продлил заместителю главного инженера электростанции Юрию Кузнецову и начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину домашний арест до 30 ноября, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Krasnojarskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском краевом суде</a>.Ранее в СК РФ сообщили, что по делу о разливе дизельного топлива в Норильске был задержан и впоследствии арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Позже были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. По данным СК, они задержаны за "необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду".В июне Норильский городской суд по делу о разливе дизельного топлива арестовал Кузнецова до 31 июля. Также суд арестовал до 31 июля Смирнова и Степанова. Позже суд изменил меру пресечения Старостину и Кузнецову на домашний арест."Кузнецову продлили домашний арест до 30 ноября 2020 года, разрешили прогулки. По Старостину аналогично", - сказала собеседница агентства.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей и обратился в суд с иском о возмещении указанной суммы. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://ria.ru/20200810/1575592938.html
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разлив дизельного топлива в норильске, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский краевой суд, норильск, происшествия

Суд оставил под домашним арестом двух фигурантов дела о ЧП в Норильске

15:29 18.09.2020
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Суд оставил без изменений меру пресечения двум фигурантам дела о разливе нефтепродуктов в Норильске и продлил заместителю главного инженера электростанции Юрию Кузнецову и начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину домашний арест до 30 ноября, сообщили РИА Новости в Красноярском краевом суде.
Ранее в СК РФ сообщили, что по делу о разливе дизельного топлива в Норильске был задержан и впоследствии арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Позже были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. По данным СК, они задержаны за "необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду".
В июне Норильский городской суд по делу о разливе дизельного топлива арестовал Кузнецова до 31 июля. Также суд арестовал до 31 июля Смирнова и Степанова. Позже суд изменил меру пресечения Старостину и Кузнецову на домашний арест.
"Кузнецову продлили домашний арест до 30 ноября 2020 года, разрешили прогулки. По Старостину аналогично", - сказала собеседница агентства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей и обратился в суд с иском о возмещении указанной суммы. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 15:15
На норильской ТЭЦ снесли до фундамента ставший причиной аварии резервуар
210011
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский краевой судНорильскПроисшествия
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