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Более 110 деревьев упали, повреждены 35 авто из-за непогоды в Москве
Более 110 деревьев упали, повреждены 35 автомобилей из-за непогоды в четверг в Москве, пострадавших нет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:44
2020-09-18T10:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 110 деревьев упали, повреждены 35 автомобилей из-за непогоды в четверг в Москве, пострадавших нет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.В ней отметили, что практически месячная норма осадков - 76% - выпала в Москве за прошедшие сутки."По данным на 08.30 мск, зафиксировано падение 116 деревьев, были повреждены 35 автомобилей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах по ликвидации последствий сильного ветра и ливня были задействованы около 300 сотрудников коммунальных служб и свыше 100 единиц техники.В пресс-службе напомнили, что в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков в четверг городские службы были переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые были готовы оперативно выехать в случае падения деревьев, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. -0-
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москва

Более 110 деревьев упали, повреждены 35 авто из-за непогоды в Москве

10:44 18.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве
Сломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 110 деревьев упали, повреждены 35 автомобилей из-за непогоды в четверг в Москве, пострадавших нет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
В ней отметили, что практически месячная норма осадков - 76% - выпала в Москве за прошедшие сутки.
Последствия непогоды в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 07:41
В Подмосковье пять человек пострадали при падении деревьев из-за непогоды
"По данным на 08.30 мск, зафиксировано падение 116 деревьев, были повреждены 35 автомобилей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах по ликвидации последствий сильного ветра и ливня были задействованы около 300 сотрудников коммунальных служб и свыше 100 единиц техники.
"Благодаря принятым мерам все объекты жизнеобеспечения города в период ухудшения погоды и в настоящее время работают в штатном режиме, никаких сбоев не допущено", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков в четверг городские службы были переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые были готовы оперативно выехать в случае падения деревьев, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. -0-
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