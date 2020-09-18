https://ria.ru/20200918/nepogoda-1577427580.html

Более 110 деревьев упали, повреждены 35 авто из-за непогоды в Москве

Более 110 деревьев упали, повреждены 35 автомобилей из-за непогоды в четверг в Москве, пострадавших нет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:44

2020-09-18T10:44

2020-09-18T10:44

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москва

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 110 деревьев упали, повреждены 35 автомобилей из-за непогоды в четверг в Москве, пострадавших нет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.В ней отметили, что практически месячная норма осадков - 76% - выпала в Москве за прошедшие сутки."По данным на 08.30 мск, зафиксировано падение 116 деревьев, были повреждены 35 автомобилей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах по ликвидации последствий сильного ветра и ливня были задействованы около 300 сотрудников коммунальных служб и свыше 100 единиц техники.В пресс-службе напомнили, что в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков в четверг городские службы были переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые были готовы оперативно выехать в случае падения деревьев, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. -0-

https://ria.ru/20200918/nepogoda-1577420766.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва