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https://ria.ru/20200918/nepogoda-1577420766.html
В Подмосковье пять человек пострадали при падении деревьев из-за непогоды
Пять человек пострадали при падении деревьев и различных конструкций в Подмосковье из-за непогоды, сообщает МЧС по Московской области. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T07:41
2020-09-18T08:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Пять человек пострадали при падении деревьев и различных конструкций в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> из-за непогоды, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Московской области.Кроме того, в Солнечногорске в результате порыва ветра опрокинулась автобусная остановка. Также 112 деревьев упали в 13 муниципальных образованиях - Можайске, Щелково, Истре, <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>, Лыткарино, Ленинском, Лобне, Дзержинском, Богородском, Раменском, Жуковском, Павловском Посаде и Лотошино. Также были повреждены 23 автомобиля в восьми муниципальных образованиях.Добавляется, что в распиловке и уборке деревьев были задействованы 18 бригад в составе 56 человек и 18 единиц техники. К настоящему моменту все деревья убраны.Отключение электричества произошло в 65 населенных пунктах Московской области из-за непогоды, сообщает областной главк МЧС.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов привести экстренные службы в режим повышенной готовности из-за сильного дождя.Отмечается, что по состоянию на 08.00 пятницы все населенные пункты, отключенные от электроэнергии, подключены по штатной схеме.Было задействовано 40 бригад в составе 246 человек и 52 единицы техники.
https://ria.ru/20200918/pogoda-1577421008.html
https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html
московская область (подмосковье)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье пять человек пострадали при падении деревьев из-за непогоды

07:41 18.09.2020 (обновлено: 08:00 18.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия непогоды в Москве
Последствия непогоды в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия непогоды в Москве
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали при падении деревьев и различных конструкций в Подмосковье из-за непогоды, сообщает МЧС по Московской области.
"Семнадцатого сентября с 12.00 в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по территории Московской области произошли следующие происшествия: в результате падения различных конструкций и деревьев пострадали пять человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Солнечногорске в результате порыва ветра опрокинулась автобусная остановка. Также 112 деревьев упали в 13 муниципальных образованиях - Можайске, Щелково, Истре, Подольске, Лыткарино, Ленинском, Лобне, Дзержинском, Богородском, Раменском, Жуковском, Павловском Посаде и Лотошино. Также были повреждены 23 автомобиля в восьми муниципальных образованиях.
Добавляется, что в распиловке и уборке деревьев были задействованы 18 бригад в составе 56 человек и 18 единиц техники. К настоящему моменту все деревья убраны.
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"Всего было отключены 65 населенных пунктов (1230 домов; 2523 человека, из них 286 детей) в 8 муниципальных образованиях (Можайск, Щелково, Ленинский, Лобня, Богородский, Раменский, Чехов, Наро-Фоминск)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 08.00 пятницы все населенные пункты, отключенные от электроэнергии, подключены по штатной схеме.
Было задействовано 40 бригад в составе 246 человек и 52 единицы техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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