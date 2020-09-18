https://ria.ru/20200918/nepogoda-1577420766.html

В Подмосковье пять человек пострадали при падении деревьев из-за непогоды

Пять человек пострадали при падении деревьев и различных конструкций в Подмосковье из-за непогоды, сообщает МЧС по Московской области. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T07:41

2020-09-18T07:41

2020-09-18T08:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Пять человек пострадали при падении деревьев и различных конструкций в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> из-за непогоды, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Московской области.Кроме того, в Солнечногорске в результате порыва ветра опрокинулась автобусная остановка. Также 112 деревьев упали в 13 муниципальных образованиях - Можайске, Щелково, Истре, <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>, Лыткарино, Ленинском, Лобне, Дзержинском, Богородском, Раменском, Жуковском, Павловском Посаде и Лотошино. Также были повреждены 23 автомобиля в восьми муниципальных образованиях.Добавляется, что в распиловке и уборке деревьев были задействованы 18 бригад в составе 56 человек и 18 единиц техники. К настоящему моменту все деревья убраны.Отключение электричества произошло в 65 населенных пунктах Московской области из-за непогоды, сообщает областной главк МЧС.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов привести экстренные службы в режим повышенной готовности из-за сильного дождя.Отмечается, что по состоянию на 08.00 пятницы все населенные пункты, отключенные от электроэнергии, подключены по штатной схеме.Было задействовано 40 бригад в составе 246 человек и 52 единицы техники.

https://ria.ru/20200918/pogoda-1577421008.html

https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия