https://ria.ru/20200918/neandertaltsy-1577438762.html

Ученые обнаружили детский зуб одного из последних неандертальцев

На севере Италии археологи нашли зуб ребенка-неандертальца. Возраст находки — около 48 тысяч лет. Пока это самое позднее свидетельство пребывания неандертальцев РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:26

2020-09-18T13:26

2020-09-18T13:26

риа наука

археология

неандертальцы

биология

венето

открытия - риа наука

италия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> На севере <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> археологи нашли зуб ребенка-неандертальца. Возраст находки — около 48 тысяч лет. Пока это самое позднее свидетельство пребывания неандертальцев в регионе. Результаты исследования <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047248420301287?via%3Dihub" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Journal of Human Evolution.Зуб был найден в местечке Рипаро-дель-Бройон на холмах Беричи в регионе <a href="http://ria.ru/location_Veneto/" target="_blank" data-auto="true">Венето</a>. Ученые определили, что это — молочный правый верхний клык, принадлежавший ребенку возрастом 11-12 лет.Генетический анализ показал, что владелец зуба был по материнской линии связан с неандертальцами, проживавшими на территории нынешней <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a>. По мнению итальянских ученых из университетов <a href="http://ria.ru/location_Bologna/" target="_blank" data-auto="true">Болоньи</a> и Феррары, исследовавших находку, это очень важное открытие, потому что оно проливает свет на пути миграции неандертальцев в период, когда <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> активно заселяли современные люди, вытесняя неандертальцев."Это еще более актуально, если учесть, что, когда этот ребенок потерял зуб, общины Homo sapiens уже существовали за тысячу километров отсюда, в <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>, — приводятся в пресс-релизе Университета Болоньи слова Стефано Бенацци (Stefano Benazzi), координатора исследования. — Это делает Венето ключевым местом для понимания постепенного исчезновения неандертальцев в Европе".Открытие стало возможным благодаря инновационным методам исследований, которые применяли ученые."Эта работа — результат синергии между специалистами различных дисциплин, — говорит первый автор статьи Маттео Романдини (Matteo Romandini) из Университета Болоньи. — Новые методы полевой археологии с высоким разрешением позволили нам найти зуб, затем мы применили компьютерные подходы к анализу его формы, генома, тафономии и радиометрического профиля. После этого мы смогли идентифицировать его как принадлежащий ребенку одного из последних неандертальцев в Италии".Предварительные результаты раскопок в Рипаро-дель-Бройон показали, что неандертальцы использовали это место в течение длительного времени, так как ученые нашли здесь кремниевые орудия охоты, сделанные из местного камня, и множество останков забитых животных."Производство инструментов, в основном из кремня, указывает на высокую приспособляемость неандертальцев и их систематическое использование сырья, доступного в области их проживания", — отмечает еще один автор исследования, профессор Марко Пересанти (Marco Peresanti) из Университета Феррары.Археологические работы в Рипаро-дель-Бройон — часть проекта ERC SUCCESS по изучению биокультурных изменениях, произошедших в Италии во время перехода от неандертальца к человеку разумному. Цель проекта — понять, когда современные люди пришли в Южную Европу, в чем была причина их адаптивного успеха, и почему в итоге исчезли неандертальцы. Вместе с итальянскими археологами в этом проекте участвуют ученые из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>.

https://ria.ru/20200723/1574816913.html

https://ria.ru/20200127/1563939979.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, неандертальцы, биология, венето, открытия - риа наука, италия