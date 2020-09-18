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https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577443740.html
В Германии рассказали об исследовании проб Навального во Франции и Швеции
Работа экспертов лабораторий Франции и Швеции по перепроверке проб блогера Алексея Навального проводилась независимо от исследований Организации по запрещению... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:21
2020-09-18T14:21
штеффен зайберт
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
швеция
франция
германия
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 18 сен – РИА Новости.</strong> Работа экспертов лабораторий Франции и Швеции по перепроверке проб блогера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> проводилась независимо от исследований Организации по запрещению химического оружия, заявил официальный представитель кабмина ФРГ <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="https://ria.ru/location_Sweden" target="_blank">Швеции</a> и <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a>, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577414373.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
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швеция
франция
германия
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штеффен зайберт, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, швеция, франция, германия, происшествия

В Германии рассказали об исследовании проб Навального во Франции и Швеции

14:21 18.09.2020
2557
© РИА Новости / Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 сен – РИА Новости. Работа экспертов лабораторий Франции и Швеции по перепроверке проб блогера Алексея Навального проводилась независимо от исследований Организации по запрещению химического оружия, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Одно не связано с другим. Результаты, которые независимо друг от друга получили во Франции и Швеции и которые подтвердили отравление нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок", никаким образом не преюдицируют (не освобождают ОЗХО от необходимости собственными средствами установить вещество – ред.), что сейчас изучают уполномоченные референтные лаборатории", - заявил Зайберт на брифинге в пятницу.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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44200330
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Штеффен ЗайбертОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйШвецияФранцияГерманияПроисшествия
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