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https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577442955.html
Жириновский назвал Навального завербованным авантюристом
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Алексея Навального авантюристом, завербованным в американском Йельском университете, задача которого — поломать нынешнюю... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:11
2020-09-18T14:13
госпитализация алексея навального
йельский университет
алексей навальный
лдпр
владимир жириновский
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> назвал <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> авантюристом, завербованным в американском <a href="http://ria.ru/organization_JJelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Йельском университете</a>, задача которого — поломать нынешнюю Россию."Это авантюрист, это человек, который был завербован в американском Йельском университете… Коррупцию во всем мире. Ты нового ничего не открываешь, но желание поломать страну. Как поломали <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, задача поломать нынешнюю Россию", - сказал Жириновский на лекции студентам в Институте мировых цивилизаций.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577435791.html
https://ria.ru/20200918/butylka-1577418763.html
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госпитализация алексея навального, йельский университет, алексей навальный, лдпр, владимир жириновский, в мире

Жириновский назвал Навального завербованным авантюристом

14:11 18.09.2020 (обновлено: 14:13 18.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Алексея Навального авантюристом, завербованным в американском Йельском университете, задача которого — поломать нынешнюю Россию.
"Это авантюрист, это человек, который был завербован в американском Йельском университете… Коррупцию во всем мире. Ты нового ничего не открываешь, но желание поломать страну. Как поломали СССР, задача поломать нынешнюю Россию", - сказал Жириновский на лекции студентам в Институте мировых цивилизаций.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 12:37
В Кремле указали на абсурд в ситуации с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 02:26
Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
11801128
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Госпитализация Алексея НавальногоЙельский университетАлексей НавальныйЛДПРВладимир ЖириновскийВ мире
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