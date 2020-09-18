https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577440777.html

Берлин не стал отвечать на вопрос о бутылке из отеля, где жил Навальный

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не стал отвечать на вопрос, где находится бутылка из томского отеля, где жил Алексей Навальный,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:48

2020-09-18T13:48

2020-09-18T13:48

госпитализация алексея навального

штеффен зайберт

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> не стал отвечать на вопрос, где находится бутылка из томского отеля, где жил <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, посоветовав задавать дополнительные вопросы соратникам россиянина.В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого тот только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.Отвечая на вопрос, могут ли власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> передать России бутылку как "потенциальную улику", Зайберт заявил, что "к тому, что сказали токсикологи в Германии, а также независимо во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> о природе и происхождении яда, добавить нечего".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что того якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577435463.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Степан Краснов Немцы пытаются выскочить из ситуации.... 36

Ольга Занкова конечно, нечего сказать)) Ибо единственное "доказательство" изъято не законно и юридически ничтожно 28

17

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, штеффен зайберт, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, германия, берлин (город), в мире