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https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577440777.html
Берлин не стал отвечать на вопрос о бутылке из отеля, где жил Навальный
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не стал отвечать на вопрос, где находится бутылка из томского отеля, где жил Алексей Навальный,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:48
2020-09-18T13:48
госпитализация алексея навального
штеффен зайберт
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> не стал отвечать на вопрос, где находится бутылка из томского отеля, где жил <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, посоветовав задавать дополнительные вопросы соратникам россиянина.В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого тот только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.Отвечая на вопрос, могут ли власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> передать России бутылку как "потенциальную улику", Зайберт заявил, что "к тому, что сказали токсикологи в Германии, а также независимо во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> о природе и происхождении яда, добавить нечего".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что того якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577435463.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Немцы пытаются выскочить из ситуации....
36
конечно, нечего сказать)) Ибо единственное "доказательство" изъято не законно и юридически ничтожно
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17
германия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, штеффен зайберт, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, германия, берлин (город), в мире

Берлин не стал отвечать на вопрос о бутылке из отеля, где жил Навальный

13:48 18.09.2020
13074
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaБутылки с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный
Бутылки с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Бутылки с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не стал отвечать на вопрос, где находится бутылка из томского отеля, где жил Алексей Навальный, посоветовав задавать дополнительные вопросы соратникам россиянина.
В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого тот только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.
"Федеральное правительство приняло к сведению видео, которое команда Навального обнародовала онлайн. По вопросам, связанным с этим видео, обращайтесь к команде Навального. Все, что мы хотели сказать, мы выразили в пресс-релизах, заявлениях, в том числе канцлера. К этому мне нечего добавить", - заявил Зайберт на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, находятся ли бутылки во владении ФРГ.
Отвечая на вопрос, могут ли власти Германии передать России бутылку как "потенциальную улику", Зайберт заявил, что "к тому, что сказали токсикологи в Германии, а также независимо во Франции и Швеции о природе и происхождении яда, добавить нечего".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 12:34
В Кремле заявили, что вопросов по делу Навального больше, чем ответов
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что того якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
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Госпитализация Алексея НавальногоШтеффен ЗайбертФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Немцы пытаются выскочить из ситуации....
18 сентября, 13:49
Степан КрасновСтепан Краснов
3220002
конечно, нечего сказать)) Ибо единственное "доказательство" изъято не законно и юридически ничтожно
18 сентября, 13:54
О Ольга Занкова
2400004
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