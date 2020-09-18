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https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577439778.html
В Германии не исключили, что лидеры ЕС обсудят ситуацию с Навальным
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не исключил, что лидеры стран ЕС могут обсудить ситуацию с Алексеем Навальным на предстоящем на следующей... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:31
2020-09-18T13:31
госпитализация алексея навального
штеффен зайберт
совет ес
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
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<strong>БЕРЛИН, 18 сен – РИА Новости.</strong> Официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> не исключил, что лидеры стран ЕС могут обсудить ситуацию с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> на предстоящем на следующей неделе <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совете ЕС</a>.Объявляя о предстоящем 25 сентября Совете ЕС, Зайберт заявил, что в блоке внешнеполитических вопросов основными темами будут отношения с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>."Я назвал вам заявленные темы. Как обычно в Совете ЕС, за неделю до встречи не может быть исчерпывающего перечня. Другие темы, как нередко случается, могут быть рассмотрены. Какие конкретно, сказать не могу, посмотрим", - заявил он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, почему тема Навального не заявлена в повестке дня.Он добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> продолжает консультации с европейскими коллегами по этой теме. На вопрос, получил ли Берлин какой-то ответ от России, которого потребовало правительство ранее, Зайберт заявил: "Мы настоятельно призвали Россию прояснить произошедшее, этот призыв остается в силе".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577436956.html
https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577436787.html
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швеция
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госпитализация алексея навального, штеффен зайберт, совет ес, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

В Германии не исключили, что лидеры ЕС обсудят ситуацию с Навальным

13:31 18.09.2020
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 сен – РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не исключил, что лидеры стран ЕС могут обсудить ситуацию с Алексеем Навальным на предстоящем на следующей неделе Совете ЕС.
Объявляя о предстоящем 25 сентября Совете ЕС, Зайберт заявил, что в блоке внешнеполитических вопросов основными темами будут отношения с Турцией и Китаем.
"Я назвал вам заявленные темы. Как обычно в Совете ЕС, за неделю до встречи не может быть исчерпывающего перечня. Другие темы, как нередко случается, могут быть рассмотрены. Какие конкретно, сказать не могу, посмотрим", - заявил он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, почему тема Навального не заявлена в повестке дня.
Он добавил, что Берлин продолжает консультации с европейскими коллегами по этой теме. На вопрос, получил ли Берлин какой-то ответ от России, которого потребовало правительство ранее, Зайберт заявил: "Мы настоятельно призвали Россию прояснить произошедшее, этот призыв остается в силе".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 12:55
Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 12:53
Песков рассказал о попытках России получить данные по Навальному
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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Госпитализация Алексея НавальногоШтеффен ЗайбертСовет ЕСАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
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