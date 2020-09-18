https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577436956.html

Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным

Первопричиной ситуации с Алексеем Навальным является стремление вытеснить Россию с рынка газа Евросоюза, считает член-корреспондент РАН, врио директора... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:55

2020-09-18T12:55

2020-09-18T12:55

северный поток — 2

сергей лавров

лев кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Первопричиной ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> является стремление вытеснить Россию с рынка газа Евросоюза, считает член-корреспондент РАН, врио директора Института научной информации по общественным наукам Алексей Кузнецов.Ранее глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости заявил, что, если бы не было нынешней ситуации с Навальным, придумали бы что-нибудь еще. По словам министра, все сейчас подчинено тому, чтобы подорвать как можно сильнее отношения между Россией и Европейским союзом.Как отметил собеседник агентства, пока нет никаких результатов добросовестного всестороннего расследования, и это напоминает события 2014 года со сбитым Boeing, и общественность так и не знает до сих пор, что там произошло.История с Навальным уже не вызывает удивления, она вполне вписывается в ту логику отношений России и ЕС, которая существует уже несколько лет, отметил <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецов</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.Инцидентом с Навальным осложнил ситуацию вокруг "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока 2</a>" и побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ говорил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.

https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577408746.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/sharite-1576900751.html

https://ria.ru/20200918/ssha-1577418677.html

Max Giz А российский народ спросили - хочет ли он общий дом с такими европейцами? 39

Vanya Duplin Абхазию начали грузины бомбить, хотя там почти все российские граждане были. Крым - ответ на госпереворот на Украине при прямой поддержке США и Европы. Немцов тут вообще при чем? В криминал влез и получил. А еще Сирия есть - там тоже ответ на США, разгромивших Ирак и наплодивших террористов. Есть еще Баларуссия и Венесуэлла и Иран, с которыми Россия продолжает сотрудничество. А за что американцы хотят СП-2 остановить? С ним то что не так? Так что Россия сама ни накого не нападает и никуда не лезет, она просто отвечает на наезды, причем эффективно. 34

6

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, сергей лавров, лев кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире