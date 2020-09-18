Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Первопричиной ситуации с Алексеем Навальным является стремление вытеснить Россию с рынка газа Евросоюза, считает член-корреспондент РАН, врио директора Института научной информации по общественным наукам Алексей Кузнецов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что, если бы не было нынешней ситуации с Навальным, придумали бы что-нибудь еще. По словам министра, все сейчас подчинено тому, чтобы подорвать как можно сильнее отношения между Россией и Европейским союзом.
"Комментарий министра о том, что если бы не было истории с Навальным, то придумали бы что-то еще, к сожалению, это правда. Мы это наблюдаем уже многие годы в отношении любых событий. Совершенно очевидно, что первопричиной является недобросовестная экономическая конкуренция со стороны США в сфере поставок газа, и дальше ищутся поводы для того, чтобы вытеснить Россию с рынка ЕС. При этом поводы можно найти всегда в любой стране", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, пока нет никаких результатов добросовестного всестороннего расследования, и это напоминает события 2014 года со сбитым Boeing, и общественность так и не знает до сих пор, что там произошло.
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История с Навальным уже не вызывает удивления, она вполне вписывается в ту логику отношений России и ЕС, которая существует уже несколько лет, отметил Кузнецов.
"У нас напряженные отношения с ЕС уже многие годы. Поэтому может быть расширен санкционный список против России, может быть встречные меры какие-то будут приняты, но как это все в долгосрочном плане может отразиться на характере отношений России и ЕС – я боюсь, уже никак. По большому счету нынешнее поколение политиков угробило исторический шанс построения общего дома в Европе. Это факт. Мы живем в том мире, который есть, и в этой логике дело Навального и другие аналогичные, к сожалению, вполне закономерны", - подчеркнул он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
7 сентября, 20:36Сказано в эфире"Это не "Новичок"". Специалисты о выходе Навального из комыВрачи берлинской клиники Charité вывели Алексея Навального из медицинской комы. Что думают о состоянии пациента врач-реаниматолог и ученый, принимавший участие в разработке боевых отравляющих веществ ‒ в материале радио Sputnik.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Инцидентом с Навальным осложнил ситуацию вокруг "Северного потока 2" и побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ говорил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.