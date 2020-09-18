https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577435791.html

В Кремле указали на абсурд в ситуации с Навальным

В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, в Кремле никому на слово верить не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:37

2020-09-18T12:37

2020-09-18T15:02

владимир путин

организация по запрещению химического оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

дмитрий песков

германия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В ситуации с "отравлением" <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> слишком много абсурда, в Кремле никому на слово верить не собираются, заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нам говорят, что следы "Новичка" на бутылке, но специалист говорит, что если следы "Новичка" на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивался и был рядом, могли получить поражение. Как это могло быть? Это совершенно не вяжется с заключениями эксперта. Если была бутылка, то почему ее куда-то увезли? То есть, может быть, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование?" — пояснил он.Песков также отметил, что администрация президента не занимается следственными действиями, но, если бы где-то на территории России нашли следы химоружия, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> об этом сразу доложили бы.Кроме того, пресс-секретарь напомнил, что Россия ждет детальные данные от европейских специалистов и без них попытки выяснить, что произошло, затруднены.Ранее в Instagram Навального появилось заявление, что на бутылке из номера томской гостиницы, где он жил, нашли следы "Новичка". По данным СМИ, сейчас "улика" находится в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Двадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577436956.html

https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577422791.html

Eugene Citizen Давненько запад по зубам не получал! 521

Александр Бородин Чего это соседи так возбудились)))😀 прямо испужались мы до дрожи в коленках. А слова то какие...сырьевой придаток, кгбешник, кабаев,замену они нам нашли, а мы завтра все с голоду умрем😀 продолжайте, клоуны 414

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия