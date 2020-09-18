https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577435683.html

В Кремле рассказали, что поможет пролить свет на ситуацию с Навальным

То, что могло бы стать уликой в пользу "отравления" Алексея Навального, вывезено из РФ, и возникает вопрос, почему это было сделано, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:36

2020-09-18T12:36

2020-09-18T12:45

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> То, что могло бы стать уликой в пользу "отравления" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, вывезено из РФ, и возникает вопрос, почему это было сделано, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым его якобы отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того, как сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого Навальный только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды."Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена - в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> или еще куда-то. То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Это дополнительный вопрос, почему", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что, по оценке специалистов-токсикологов, если бы на бутылке были следы боевого отравляющего нервно-паралитического вещества, "вряд ли ее кто-то мог бы куда-то увезти - не успел бы".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577432902.html

https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577429502.html

Pawel Zverev Чувство одиночества, изоляции и беспокойства в этой ситуации нарастает 29

Max Giz Не была вывезена, а вы её выпустили вместе с телом! За всё, что происходит в стране отвечает власть. Значит или наши спецслужбы зря едят свой хлеб, или есть факт госизмены во власти. 27

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швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия