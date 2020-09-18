https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577435463.html

В Кремле заявили, что вопросов по делу Навального больше, чем ответов

РФ ограничена в возможностях расследовать произошедшее с блогером Алексеем Навальным: в частности, нет возможности ознакомиться с анализами из ФРГ, заявил... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:34

2020-09-18T12:34

2020-09-18T12:49

германия

госпитализация алексея навального

алексей навальный

дмитрий песков

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> РФ ограничена в возможностях расследовать произошедшее с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>: в частности, нет возможности ознакомиться с анализами из ФРГ, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы, к сожалению, весьма ограничены в своих возможностях реально проводить какое-то расследование. Потому что выяснилось, что какие-то предметы были ликвидированы, увезены из России, выяснилось, что нет возможности ознакомиться с результатами анализов. Это все существенно осложняет расследование, но вопросов становится больше, чем ответов",- сказал Песков журналистам.То, что могло бы стать уликой в пользу "отравления" Алексея Навального, вывезено из РФ, и возникает вопрос, почему это было сделано, заявил Песков."Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена - в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> или еще куда-то. То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Это дополнительный вопрос, почему", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что, по оценке специалистов-токсикологов, если бы на бутылке были следы боевого отравляющего нервно-паралитического вещества, "вряд ли ее кто-то мог бы куда-то увезти - не успел бы".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на Навального якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник он опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого тот только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.

https://ria.ru/20200918/butylka-1577418763.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577410644.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577394158.html

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия