https://ria.ru/20200918/nagrada-1577457054.html

Президент Косово наградил Трампа за соглашение с Сербией

Президент самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи представил президента США Дональда Трампа к главной косовоалбанской награде – ордену Свободы - за... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:30

2020-09-18T17:30

2020-09-18T17:30

хашим тачи

дональд трамп

сербия

косово

сша

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости.</strong> Президент самопровозглашенной Республики Косово <a href="http://ria.ru/person_KHashim_Tachi_2/" target="_blank" data-auto="true">Хашим Тачи</a> представил президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> к главной косовоалбанской награде – ордену Свободы - за соглашение об экономической нормализации с властями <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> и пригласил Трампа в <a href="http://ria.ru/location_Pristina/" target="_blank" data-auto="true">Приштину</a>, сообщила администрация Тачи.Сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> 4 сентября провела в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> переговоры с косовским "премьером" Авдулахом Хоти и подписала соглашение о нормализации экономических отношений при посредничестве президента США Дональда Трампа."Это соглашение – шаг вперед, представляющий исключительное значение для завершения векового конфликта между нашими народами. После десятилетий блокады и стагнации в переговорах, благодаря вашему храброму руководству мы достигли этого исторического соглашения", - цитирует администрация обращение косовского лидера к Трампу."Косовский народ будет пожизненно благодарен США – нашим спасителям в самые тяжелые дни, которые вместе с нами и сейчас", - указал Тачи и позвал американского президента "посетить <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> и убедиться в прогрессе, который вы сделали возможным".Тачи также сообщил, что наградил президентской медалью за заслуги советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена и спецпредставителя по переговорам <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграда</a> и Приштины <a href="http://ria.ru/person_richard-grenell/" target="_blank" data-auto="true">Ричарда Гренелла</a>.Руководство Сербии под давлением <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a> и для сближения региона с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.

https://ria.ru/20200911/serbiya-1577114591.html

https://ria.ru/20200908/kosovo-1576895338.html

сербия

косово

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хашим тачи, дональд трамп, сербия, косово, сша, в мире