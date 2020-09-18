Президент Косово наградил Трампа за соглашение с Сербией
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада
БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи представил президента США Дональда Трампа к главной косовоалбанской награде – ордену Свободы - за соглашение об экономической нормализации с властями Сербии и пригласил Трампа в Приштину, сообщила администрация Тачи.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем 4 сентября провела в Вашингтоне переговоры с косовским "премьером" Авдулахом Хоти и подписала соглашение о нормализации экономических отношений при посредничестве президента США Дональда Трампа.
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"Это соглашение – шаг вперед, представляющий исключительное значение для завершения векового конфликта между нашими народами. После десятилетий блокады и стагнации в переговорах, благодаря вашему храброму руководству мы достигли этого исторического соглашения", - цитирует администрация обращение косовского лидера к Трампу.
"Косовский народ будет пожизненно благодарен США – нашим спасителям в самые тяжелые дни, которые вместе с нами и сейчас", - указал Тачи и позвал американского президента "посетить Косово и убедиться в прогрессе, который вы сделали возможным".
Тачи также сообщил, что наградил президентской медалью за заслуги советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена и спецпредставителя по переговорам Белграда и Приштины Ричарда Гренелла.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
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