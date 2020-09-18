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Президент Косово наградил Трампа за соглашение с Сербией
Президент самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи представил президента США Дональда Трампа к главной косовоалбанской награде – ордену Свободы - за... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:30
2020-09-18T17:30
хашим тачи
дональд трамп
сербия
косово
сша
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости.</strong> Президент самопровозглашенной Республики Косово <a href="http://ria.ru/person_KHashim_Tachi_2/" target="_blank" data-auto="true">Хашим Тачи</a> представил президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> к главной косовоалбанской награде – ордену Свободы - за соглашение об экономической нормализации с властями <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> и пригласил Трампа в <a href="http://ria.ru/location_Pristina/" target="_blank" data-auto="true">Приштину</a>, сообщила администрация Тачи.Сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> 4 сентября провела в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> переговоры с косовским "премьером" Авдулахом Хоти и подписала соглашение о нормализации экономических отношений при посредничестве президента США Дональда Трампа."Это соглашение – шаг вперед, представляющий исключительное значение для завершения векового конфликта между нашими народами. После десятилетий блокады и стагнации в переговорах, благодаря вашему храброму руководству мы достигли этого исторического соглашения", - цитирует администрация обращение косовского лидера к Трампу."Косовский народ будет пожизненно благодарен США – нашим спасителям в самые тяжелые дни, которые вместе с нами и сейчас", - указал Тачи и позвал американского президента "посетить <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> и убедиться в прогрессе, который вы сделали возможным".Тачи также сообщил, что наградил президентской медалью за заслуги советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена и спецпредставителя по переговорам <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграда</a> и Приштины <a href="http://ria.ru/person_richard-grenell/" target="_blank" data-auto="true">Ричарда Гренелла</a>.Руководство Сербии под давлением <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a> и для сближения региона с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
https://ria.ru/20200911/serbiya-1577114591.html
https://ria.ru/20200908/kosovo-1576895338.html
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хашим тачи, дональд трамп, сербия, косово, сша, в мире

Президент Косово наградил Трампа за соглашение с Сербией

17:30 18.09.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи представил президента США Дональда Трампа к главной косовоалбанской награде – ордену Свободы - за соглашение об экономической нормализации с властями Сербии и пригласил Трампа в Приштину, сообщила администрация Тачи.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем 4 сентября провела в Вашингтоне переговоры с косовским "премьером" Авдулахом Хоти и подписала соглашение о нормализации экономических отношений при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 19:21
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"Это соглашение – шаг вперед, представляющий исключительное значение для завершения векового конфликта между нашими народами. После десятилетий блокады и стагнации в переговорах, благодаря вашему храброму руководству мы достигли этого исторического соглашения", - цитирует администрация обращение косовского лидера к Трампу.
"Косовский народ будет пожизненно благодарен США – нашим спасителям в самые тяжелые дни, которые вместе с нами и сейчас", - указал Тачи и позвал американского президента "посетить Косово и убедиться в прогрессе, который вы сделали возможным".
Тачи также сообщил, что наградил президентской медалью за заслуги советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена и спецпредставителя по переговорам Белграда и Приштины Ричарда Гренелла.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 08:00
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Хашим ТачиДональд ТрампСербияКосовоСШАВ мире
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