https://ria.ru/20200918/mozg-1577422296.html
Мужчина гулял по пляжу и нашел мозг в фольге
Житель американского штата Висконсин во время прогулки нашел на пляже мозг, сообщает Fox News. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:58
2020-09-18T08:58
2020-09-18T08:58
висконсин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Житель американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a> во время прогулки нашел на пляже мозг, сообщает <a href="https://www.fox6now.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Художник Джимми Сенда 15 сентября, гуляя в поисках вынесенных на берег стекляшек для своих работ, нашел перетянутый розовой резинкой сверток из фольги.Вместе с органом в фольгу были завернуты цветы и какие-то бумаги с напечатанными на них китайскими иероглифами.Художник рассказал, что несколько находившихся неподалеку городских служащих подтвердили его догадки о найденном предмете."Они такие: "Да, это мозг"", — заявил Сенда. В полиции также посчитали, что это — мозг, но заметили, что не считают его человеческим.
https://ria.ru/20200917/amputant-1577410156.html
4
висконсин
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
висконсин, сша, в мире
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Житель американского штата Висконсин
во время прогулки нашел на пляже мозг, сообщает Fox News
.
Художник Джимми Сенда 15 сентября, гуляя в поисках вынесенных на берег стекляшек для своих работ, нашел перетянутый розовой резинкой сверток из фольги.
"Любопытство взяло верх, и я открыл его. Это было похоже на куриную грудку или что-то вроде того. Потребовалось немного времени, чтобы понять, что это. Это был мозг", — рассказал Сенда.
Вместе с органом в фольгу были завернуты цветы и какие-то бумаги с напечатанными на них китайскими иероглифами.
Художник рассказал, что несколько находившихся неподалеку городских служащих подтвердили его догадки о найденном предмете.
"Они такие: "Да, это мозг"", — заявил Сенда.
В полиции также посчитали, что это — мозг, но заметили, что не считают его человеческим.