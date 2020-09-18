Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/mozg-1577422296.html
Мужчина гулял по пляжу и нашел мозг в фольге
Житель американского штата Висконсин во время прогулки нашел на пляже мозг, сообщает Fox News. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:58
2020-09-18T08:58
висконсин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149900/32/1499003229_0:0:5815:3271_1400x0_80_0_0_f2825cc081a36c64ec24ea2cf3716bdb.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Житель американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a> во время прогулки нашел на пляже мозг, сообщает <a href="https://www.fox6now.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Художник Джимми Сенда 15 сентября, гуляя в поисках вынесенных на берег стекляшек для своих работ, нашел перетянутый розовой резинкой сверток из фольги.Вместе с органом в фольгу были завернуты цветы и какие-то бумаги с напечатанными на них китайскими иероглифами.Художник рассказал, что несколько находившихся неподалеку городских служащих подтвердили его догадки о найденном предмете."Они такие: "Да, это мозг"", — заявил Сенда. В полиции также посчитали, что это — мозг, но заметили, что не считают его человеческим.
https://ria.ru/20200917/amputant-1577410156.html
4
висконсин
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149900/32/1499003229_728:0:5089:3271_1400x0_80_0_0_a18cbb50f062c6433a04650dda6d1368.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
висконсин, сша, в мире

Мужчина гулял по пляжу и нашел мозг в фольге

08:58 18.09.2020
11686
© Fotolia / NirБерег
Берег - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Fotolia / Nir
Берег
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Житель американского штата Висконсин во время прогулки нашел на пляже мозг, сообщает Fox News.
Художник Джимми Сенда 15 сентября, гуляя в поисках вынесенных на берег стекляшек для своих работ, нашел перетянутый розовой резинкой сверток из фольги.
"Любопытство взяло верх, и я открыл его. Это было похоже на куриную грудку или что-то вроде того. Потребовалось немного времени, чтобы понять, что это. Это был мозг", — рассказал Сенда.
Вместе с органом в фольгу были завернуты цветы и какие-то бумаги с напечатанными на них китайскими иероглифами.
Художник рассказал, что несколько находившихся неподалеку городских служащих подтвердили его догадки о найденном предмете.
"Они такие: "Да, это мозг"", — заявил Сенда.
В полиции также посчитали, что это — мозг, но заметили, что не считают его человеческим.
Медицинские инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 19:42
Украинке отдали ампутированные ноги мужа
215234116
Обсудить4
ВисконсинСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Источник в Минске объяснил заявление Лукашенко о закрытии границ
Женщина и мужчина
Названы девять научно доказанных плюсов секса
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над "учащимся в Москве" сыном Лукашенко
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Эксперт прокомментировал опросы, отдающие предпочтение Байдену
Подготовка ко сну
Россиян призвали перейти на осенний режим сна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года
Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров предостерег США от ультиматумов в отношении России
Алексей Навальный
Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
Лавров объяснил перенос встречи с французскими коллегами
Алоэ вера
Врач оценила выводы о смертельной опасности алоэ
Женщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
Алексей Навальный
Генерал ФСБ запаса прокомментировал видео с бутылкой из номера Навального
Крым
В Крыму прокомментировали репортаж NBC о полуострове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
Лента новостейМолния