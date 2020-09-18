https://ria.ru/20200918/mozg-1577422296.html

Мужчина гулял по пляжу и нашел мозг в фольге

Житель американского штата Висконсин во время прогулки нашел на пляже мозг, сообщает Fox News. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:58

2020-09-18T08:58

2020-09-18T08:58

висконсин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Житель американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a> во время прогулки нашел на пляже мозг, сообщает <a href="https://www.fox6now.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Художник Джимми Сенда 15 сентября, гуляя в поисках вынесенных на берег стекляшек для своих работ, нашел перетянутый розовой резинкой сверток из фольги.Вместе с органом в фольгу были завернуты цветы и какие-то бумаги с напечатанными на них китайскими иероглифами.Художник рассказал, что несколько находившихся неподалеку городских служащих подтвердили его догадки о найденном предмете."Они такие: "Да, это мозг"", — заявил Сенда. В полиции также посчитали, что это — мозг, но заметили, что не считают его человеческим.

https://ria.ru/20200917/amputant-1577410156.html

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висконсин

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

висконсин, сша, в мире