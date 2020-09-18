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В Камбодже ударившая в дом молния убила шесть человек
Шесть человек погибли, еще четыре человека получили ранения в результате удара молнии в жилой дом в провинции Баттамбанг в Камбодже, сообщает в пятницу... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:52
2020-09-18T08:52
камбоджа
в мире
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<strong>БАНГКОК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Шесть человек погибли, еще четыре человека получили ранения в результате удара молнии в жилой дом в провинции Баттамбанг в <a href="http://ria.ru/location_Cambodia/" target="_blank" data-auto="true">Камбодже</a>, сообщает в пятницу интернет-версия газеты <a href="https://www.khmertimeskh.com/50764363/lighting-strike-kills-six-injures-four/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Khmer Times</a>.Молния ударила в дом около 18.00 по местному времени (14.00 мск) в четверг, когда в нем собрались на ужин более десяти человек, членов одной семьи, говорится в сообщении.Шесть человек были убиты на месте, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в провинциальную государственную больницу, сообщает издание.В Камбодже и соседних странах <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> сентябрь – пик сезона дождей, когда ливни и грозы бывают почти ежедневно.В настоящее время в регионе бушует постепенно переходящий в ураган тропический шторм "Ноул", сформировавшийся над Южно-Китайским морем и ударивший по побережью Вьетнама около 4 утра в пятницу (00.00 мск). Периферийные участки шторма принесли ливни и грозы на побережье Вьетнама и в отдельные провинции соседних Лаоса, Камбоджи и Таиланда уже в четверг вечером. Синоптики прогнозируют, что в пятницу в течение дня шторм распространится на большую часть территории центрального Вьетнама, центральный Лаос, часть территории Камбоджи и весь север и северо-восток Таиланда, а также восточные провинции страны, а в субботу дойдет до Бангкока, где вызовет сильные ливневые дожди.По прогнозам, во всех регионах в зоне действия шторма возможны наводнения, подтопления прибрежных участков суши и оползни в горных районах.
https://ria.ru/20200911/smert-1577078065.html
https://ria.ru/20200724/1574831684.html
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камбоджа, в мире

В Камбодже ударившая в дом молния убила шесть человек

08:52 18.09.2020
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© РИА Новости / Игорь Лаухин / Перейти в фотобанкМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Игорь Лаухин
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БАНГКОК, 18 сен – РИА Новости. Шесть человек погибли, еще четыре человека получили ранения в результате удара молнии в жилой дом в провинции Баттамбанг в Камбодже, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Khmer Times.
Молния ударила в дом около 18.00 по местному времени (14.00 мск) в четверг, когда в нем собрались на ужин более десяти человек, членов одной семьи, говорится в сообщении.
Шесть человек были убиты на месте, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в провинциальную государственную больницу, сообщает издание.
В Камбодже и соседних странах Юго-Восточной Азии сентябрь – пик сезона дождей, когда ливни и грозы бывают почти ежедневно.
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В настоящее время в регионе бушует постепенно переходящий в ураган тропический шторм "Ноул", сформировавшийся над Южно-Китайским морем и ударивший по побережью Вьетнама около 4 утра в пятницу (00.00 мск). Периферийные участки шторма принесли ливни и грозы на побережье Вьетнама и в отдельные провинции соседних Лаоса, Камбоджи и Таиланда уже в четверг вечером. Синоптики прогнозируют, что в пятницу в течение дня шторм распространится на большую часть территории центрального Вьетнама, центральный Лаос, часть территории Камбоджи и весь север и северо-восток Таиланда, а также восточные провинции страны, а в субботу дойдет до Бангкока, где вызовет сильные ливневые дожди.
По прогнозам, во всех регионах в зоне действия шторма возможны наводнения, подтопления прибрежных участков суши и оползни в горных районах.
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