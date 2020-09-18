https://ria.ru/20200918/miloserdie-1577450030.html

Епископ РПЦ отказался от подарков на юбилей в пользу больничного храма

Руководитель православной службы помощи "Милосердие" епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал, что собранные к его именинам 860 тысяч рублей были... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:54

2020-09-18T15:54

2020-09-18T15:55

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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. </strong>Руководитель православной службы помощи "Милосердие" епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал, что собранные к его именинам 860 тысяч рублей были потрачены на зарплату сотрудников храма, и призвал вместо подарков на его 70-летие делать пожертвования больничному храму святого царевича Димитрия в Москве.Председателю синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископу Пантелеимону 18 сентября исполняется 70 лет."Если мне в 70 лет уже почти ничего не нужно, то наш молодой храм очень нуждается в вашей поддержке. Настоящий юбилей: 30 лет со дня возобновления богослужений в нашем больничном храме. Если вы считаете, что должны меня поздравить с цифрой, которую я не хочу лишний раз упоминать, помогите нашему храму. Это меня, старика, очень порадует и утешит", - написал епископ Пантелеимон в своем обращении на сайте "Ура! Событие", где начался <a href="http://ura.miloserdie.ru/campaign/den-rozhdeniya-30/" target="_blank">сбор</a> средств на нужды храма царевича Дмитрия при Первой градской больнице.Кроме того, в содержании храма царевича Дмитрия находятся еще 11 храмов в интернатах, детских учреждениях для сирот, богадельне, больницах, говорится в сообщении. Также в одном здании с храмом расположено училище сестер милосердия на 200 человек.По словам епископа, чтобы оплачивать работу всех сотрудников и делать возможной работу храмов, находящихся на содержании, ежемесячно нужны значительные суммы. "Зарплаты сотрудников храма небольшие, немного выше минимально разрешенных законодателями столицы. Собранных в августе на мои именины 866 тысяч рублей хватило на выплату зарплаты, аванса и налогов с ФОТ сотрудникам больничного храма за один месяц", - рассказал владыка.Собранные средства, уточнил епископ, пойдут на оплату труда сотрудников, коммунальные платежи и технические расходы в отношении 70/25/5. В частности, из этих денег сформируют зарплату дежурного священника, который находится в храме без выходных, регента, певчих, свечницы, требных сестр, уборщиц, бухгалтера, сторожа, который также принимает звонки и отвечает на вопросы и других сотрудников.По информации синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России работают свыше 4,5 тысяч социальных проектов Русской православной церкви. Среди них: более 90 приютов для бездомных, 60 центров реабилитации для наркозависимых, 75 приютов для женщин в кризисной ситуации, более 60 богаделен (центров сестринского ухода для одиноких пожилых людей), более 800 крупных добровольческих объединений и групп милосердия, свыше 300 сестричеств милосердия и более 400 проектов помощи людям с инвалидностью. Столичная Православная служба помощи "Милосердие" курирует 26 социальных проектов, среди которых детская выездная паллиативная служба, Свято‑Спиридоньевская богадельня для одиноких стариков и инвалидов, кризисный центр "Дом для мамы", московский социальный центр помощи бездомным "Ангар спасения".

https://ria.ru/20200504/1570961044.html

https://ria.ru/20200723/1574795161.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, первая градская больница, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, общество