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В Приморском лесу медвежонок увязался за семьей и оказался под защитой
Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выхаживают гималайского медвежонка, который в лесу увязался за семьей с детьми и... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T06:41
2020-09-18T12:03
россия
спасск-дальний
владивосток
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выхаживают гималайского медвежонка, который в лесу увязался за семьей с детьми и прожил три дня с ними на даче, сообщает МРОО "Центр "Тигр" в <a href="https://www.instagram.com/explore/locations/1028299482/russia/ussuriysk/trngo-center-tiger/" target="_blank">инстаграме</a>.История появления медвежонка в центре, по словам специалистов, оказалась необычной. Семья с детьми встретила в лесу гималайского медвежонка, который увязался за людьми, сопроводив их до дома. Житель приморского города <a href="http://ria.ru/location_Spassk_Dalnijj/" target="_blank" data-auto="true">Спасск-Дальний</a> решил впустить медвежонка в свой дачный домик. Как рассказал житель специалистам центра, он не боялся пустить медвежонка в дом, потому что "тот очень молодой и агрессии не проявляет"."В итоге "гость" провел на даче у людей три дня. В домике он играл с детьми, а ночевал на веранде. Кормили его супами, конфетами и печеньем… Хорошо, что маленькая медведица провела всего три дня в гостях у людей. В нашем центре такие взаимодействия с человеком больше не повторятся — после карантинного вольера медвежонок будет переведен в обширный вольер с берлогой", – сообщает "Центр "Тигр" на своей странице в инстаграме.Отмечается, что в центре маленькая медведица проведет зиму, а весной, после пробуждения, специалисты оценят ее поведение по отношению к человеку.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает благодаря гранту президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Содержат зверей в центре реабилитации на частные пожертвования.
https://ria.ru/20200816/1575764002.html
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россия
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россия, спасск-дальний, владивосток, общество

В Приморском лесу медвежонок увязался за семьей и оказался под защитой

06:41 18.09.2020 (обновлено: 12:03 18.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДетеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка
Детеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выхаживают гималайского медвежонка, который в лесу увязался за семьей с детьми и прожил три дня с ними на даче, сообщает МРОО "Центр "Тигр" в инстаграме.
История появления медвежонка в центре, по словам специалистов, оказалась необычной. Семья с детьми встретила в лесу гималайского медвежонка, который увязался за людьми, сопроводив их до дома. Житель приморского города Спасск-Дальний решил впустить медвежонка в свой дачный домик. Как рассказал житель специалистам центра, он не боялся пустить медвежонка в дом, потому что "тот очень молодой и агрессии не проявляет".
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"В итоге "гость" провел на даче у людей три дня. В домике он играл с детьми, а ночевал на веранде. Кормили его супами, конфетами и печеньем… Хорошо, что маленькая медведица провела всего три дня в гостях у людей. В нашем центре такие взаимодействия с человеком больше не повторятся — после карантинного вольера медвежонок будет переведен в обширный вольер с берлогой", – сообщает "Центр "Тигр" на своей странице в инстаграме.
Отмечается, что в центре маленькая медведица проведет зиму, а весной, после пробуждения, специалисты оценят ее поведение по отношению к человеку.

"По опыту, медведи, проведя зиму без контакта с человеком, дичали и благополучно возвращались в лес", — говорится сообщении.

Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает благодаря гранту президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Содержат зверей в центре реабилитации на частные пожертвования.
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РоссияСпасск-ДальнийВладивостокОбщество
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