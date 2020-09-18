https://ria.ru/20200918/medvezhonok-1577419977.html

В Приморском лесу медвежонок увязался за семьей и оказался под защитой

Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выхаживают гималайского медвежонка, который в лесу увязался за семьей с детьми и... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T06:41

2020-09-18T06:41

2020-09-18T12:03

россия

спасск-дальний

владивосток

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выхаживают гималайского медвежонка, который в лесу увязался за семьей с детьми и прожил три дня с ними на даче, сообщает МРОО "Центр "Тигр" в <a href="https://www.instagram.com/explore/locations/1028299482/russia/ussuriysk/trngo-center-tiger/" target="_blank">инстаграме</a>.История появления медвежонка в центре, по словам специалистов, оказалась необычной. Семья с детьми встретила в лесу гималайского медвежонка, который увязался за людьми, сопроводив их до дома. Житель приморского города <a href="http://ria.ru/location_Spassk_Dalnijj/" target="_blank" data-auto="true">Спасск-Дальний</a> решил впустить медвежонка в свой дачный домик. Как рассказал житель специалистам центра, он не боялся пустить медвежонка в дом, потому что "тот очень молодой и агрессии не проявляет"."В итоге "гость" провел на даче у людей три дня. В домике он играл с детьми, а ночевал на веранде. Кормили его супами, конфетами и печеньем… Хорошо, что маленькая медведица провела всего три дня в гостях у людей. В нашем центре такие взаимодействия с человеком больше не повторятся — после карантинного вольера медвежонок будет переведен в обширный вольер с берлогой", – сообщает "Центр "Тигр" на своей странице в инстаграме.Отмечается, что в центре маленькая медведица проведет зиму, а весной, после пробуждения, специалисты оценят ее поведение по отношению к человеку.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает благодаря гранту президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Содержат зверей в центре реабилитации на частные пожертвования.

https://ria.ru/20200816/1575764002.html

https://ria.ru/20200817/1575815630.html

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спасск-дальний

владивосток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, спасск-дальний, владивосток, общество