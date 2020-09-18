https://ria.ru/20200918/medkarta-1577423134.html

Москвичам стала доступна новая функция в электронной медкарте

Автоматическая передача показателей здоровья с гаджетов стала доступна в электронной медкарте москвичей, раньше для этого нужно было дополнительное приложение,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:19

2020-09-18T09:19

2020-09-18T09:19

москва

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Автоматическая передача показателей здоровья с гаджетов стала доступна в электронной медкарте москвичей, раньше для этого нужно было дополнительное приложение, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."У москвичей появилась возможность напрямую синхронизировать данные дневников здоровья Apple Health и Google Fit с электронной медицинской картой. Раньше для передачи данных нужно было устанавливать дополнительное мобильное приложение "ЕМИАС Коннект", - говорится в сообщении.Теперь пользователи могут настроить синхронизацию прямо в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Информация будет автоматически передаваться в раздел "Мои дневники" и будет доступна в веб-версии медкарты и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Сейчас эта функция запущена в тестовом режиме.Добавляется, что приложения Apple Health и Google Fit интегрированы с умными часами, браслетами, высокотехнологичными тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами. Синхронизировать приложения с медкартой, а также дать согласие на доступ к данным для лечащих врачей можно в самом приложении "ЕМИАС.ИНФО".Информация, содержащая показатели самочувствия пациентов, поможет медикам лучше понять состояние здоровья, оценить активность человека и подобрать лечение.

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577422704.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, технологии, общество