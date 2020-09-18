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Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
Директор киевского института сердца Борис Тодуров заявил, что в связи с кадровым голодом через два-три года государственная медицина на Украине "умрет",... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T23:09
2020-09-18T23:10
польша
венгрия
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Директор киевского института сердца Борис Тодуров заявил, что в связи с кадровым голодом через два-три года государственная медицина на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> "умрет", останутся только частные клиники."Научные институты практически сегодня наукой не занимаются, кафедры обучения, сегодня обучением практически не занимаются, потому что люди уходят с работы. Если в этом году, следующем году у нас не будет хотя бы 5% (от ВВП заложено на медицину в бюджете - ред.) и нормального отношения к системе подготовки кадров, медицина умрет вообще через года два-три. Останутся частные клиники", - заявил Тодуров в пятницу в эфире телеканала "<a href="https://112.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">112 Украина</a>".По его словам, все 15 медицинских университетов Украины работают вполсилы. По его данным, в этом году на специальность "педиатрия" во всех университетах было набрано только 140 человек, по направлению "общественное здоровье" (санитарно-эпидемиологические специалисты) было набрано 110 человек. У трех академий последипломного образования, которые готовят узкоспециализированных врачей, забрали 40% бюджета."У нас огромная эмиграция. Уезжают самые лучшие, уезжает молодежь. Из некоторых университетов уезжает до 40% выпускников в первый год после завершения. Сестры уезжают просто группами. Потому что, когда сестра поступает сегодня в медучилище, она с первого курса начинает учить польский язык, она уже знает в какой клинике <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> она будет работать. Целыми группами, вот заканчивают девчонки и уезжают в Польшу, <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрию</a>, куда угодно, лишь бы не оставаться здесь на зарплате в три тысячи гривен", - отметил он.Институт сердца основан в 2007 году. Кардиохирург Тодуров был одним из инициаторов создания института и возглавляет его более 10 лет. В 2016 году он впервые на Украине провел операцию по имплантации механического сердца.
https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1574536519.html
https://ria.ru/20200423/1570448472.html
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польша, венгрия, киев, украина, в мире

Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"

23:09 18.09.2020 (обновлено: 23:10 18.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Директор киевского института сердца Борис Тодуров заявил, что в связи с кадровым голодом через два-три года государственная медицина на Украине "умрет", останутся только частные клиники.
"Научные институты практически сегодня наукой не занимаются, кафедры обучения, сегодня обучением практически не занимаются, потому что люди уходят с работы. Если в этом году, следующем году у нас не будет хотя бы 5% (от ВВП заложено на медицину в бюджете - ред.) и нормального отношения к системе подготовки кадров, медицина умрет вообще через года два-три. Останутся частные клиники", - заявил Тодуров в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".
Министр здравоохранения Украины Илья Емец - РИА Новости, 1920, 18.07.2020
18 июля, 16:33
Глава Минздрава Украины пожаловался на безденежье медицины в стране
По его словам, все 15 медицинских университетов Украины работают вполсилы. По его данным, в этом году на специальность "педиатрия" во всех университетах было набрано только 140 человек, по направлению "общественное здоровье" (санитарно-эпидемиологические специалисты) было набрано 110 человек. У трех академий последипломного образования, которые готовят узкоспециализированных врачей, забрали 40% бюджета.
"У нас огромная эмиграция. Уезжают самые лучшие, уезжает молодежь. Из некоторых университетов уезжает до 40% выпускников в первый год после завершения. Сестры уезжают просто группами. Потому что, когда сестра поступает сегодня в медучилище, она с первого курса начинает учить польский язык, она уже знает в какой клинике Польши она будет работать. Целыми группами, вот заканчивают девчонки и уезжают в Польшу, Венгрию, куда угодно, лишь бы не оставаться здесь на зарплате в три тысячи гривен", - отметил он.
Институт сердца основан в 2007 году. Кардиохирург Тодуров был одним из инициаторов создания института и возглавляет его более 10 лет. В 2016 году он впервые на Украине провел операцию по имплантации механического сердца.
Украинский флаг на здании парламента в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:41
Минздрав Украины: страна может остаться без новых врачей из-за реформы
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