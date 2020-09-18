https://ria.ru/20200918/meditsina-1577469612.html

Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"

Директор киевского института сердца Борис Тодуров заявил, что в связи с кадровым голодом через два-три года государственная медицина на Украине "умрет",... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T23:09

2020-09-18T23:09

2020-09-18T23:10

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Директор киевского института сердца Борис Тодуров заявил, что в связи с кадровым голодом через два-три года государственная медицина на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> "умрет", останутся только частные клиники."Научные институты практически сегодня наукой не занимаются, кафедры обучения, сегодня обучением практически не занимаются, потому что люди уходят с работы. Если в этом году, следующем году у нас не будет хотя бы 5% (от ВВП заложено на медицину в бюджете - ред.) и нормального отношения к системе подготовки кадров, медицина умрет вообще через года два-три. Останутся частные клиники", - заявил Тодуров в пятницу в эфире телеканала "<a href="https://112.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">112 Украина</a>".По его словам, все 15 медицинских университетов Украины работают вполсилы. По его данным, в этом году на специальность "педиатрия" во всех университетах было набрано только 140 человек, по направлению "общественное здоровье" (санитарно-эпидемиологические специалисты) было набрано 110 человек. У трех академий последипломного образования, которые готовят узкоспециализированных врачей, забрали 40% бюджета."У нас огромная эмиграция. Уезжают самые лучшие, уезжает молодежь. Из некоторых университетов уезжает до 40% выпускников в первый год после завершения. Сестры уезжают просто группами. Потому что, когда сестра поступает сегодня в медучилище, она с первого курса начинает учить польский язык, она уже знает в какой клинике <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> она будет работать. Целыми группами, вот заканчивают девчонки и уезжают в Польшу, <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрию</a>, куда угодно, лишь бы не оставаться здесь на зарплате в три тысячи гривен", - отметил он.Институт сердца основан в 2007 году. Кардиохирург Тодуров был одним из инициаторов создания института и возглавляет его более 10 лет. В 2016 году он впервые на Украине провел операцию по имплантации механического сердца.

https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1574536519.html

https://ria.ru/20200423/1570448472.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, венгрия, киев, украина, в мире