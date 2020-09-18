https://ria.ru/20200918/matkapital-1577450521.html
Владимирские депутаты предлагают использовать маткапитал на покупку машин
Депутаты Заксобрания Владимирской области внесли на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона, допускающего использование средств материнского капитала... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:58
2020-09-18T15:58
2020-09-18T15:58
законодательное собрание владимирской области
владимирская область
общество
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<strong>ВЛАДИМИР, 18 сен – РИА Новости. </strong>Депутаты Заксобрания <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a> внесли на рассмотрение в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> проект федерального закона, допускающего использование средств материнского капитала на покупку автомобиля, сообщает пресс-служба регионального парламента.Законодатели предлагают внести изменения в закон 2006 года, регламентирующий способы распоряжения материнским капиталом."Депутаты считают, что семье необходимо дать право использовать выделенные государством средства на покупку машины. Ограничения - стоимость до 1,5 миллионов рублей, мощность не выше 150 лошадиных сил, наличие не более восьми пассажирских мест - обеспечат возможность приобрести хорошее семейное авто, но не позволят вложить "детские" деньги в предмет роскоши. Кроме того, покупка должна быть оформлена в общую собственность детей и родителей, и в течение трех лет нельзя переоборудовать или продавать - иначе всю сумму придется вернуть в Пенсионный фонд", - пояснили в пресс-службе положения законопроекта.При работе над документом авторы исходили из насущных потребностей семей с детьми, говорится в сообщении."Семьям с ребенком, а тем более с несколькими детьми, автомобиль очень нужен. Это и возможность всем вместе выехать на природу, на отдых, в какие-то интересные места, и решение вопроса со школой, секциями, кружками, а они не всегда рядом с домом. Машина повышает качество жизни семьи в целом и конкретно ребенка в этой семье. Поэтому мы считаем: средства маткапитала - целиком или частично - вполне уместно и логично разрешить тратить на покупку автомобиля", - приводит пресс-служба слова председателя облпарламента Владимира Киселева.В сообщении отмечается, что в ряде субъектов РФ разрешено тратить материнский капитал на приобретение автомобиля – правда, речь идет о региональных выплатах. Принятие закона на федеральном уровне, кроме прочего, будет способствовать выработке единых подходов и обеспечит единообразие нормативного регулирования на всей территории России, уверены владимирские депутаты.
https://ria.ru/20200910/nalog-1577045742.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
законодательное собрание владимирской области, владимирская область, общество
ВЛАДИМИР, 18 сен – РИА Новости.
Депутаты Заксобрания Владимирской области
внесли на рассмотрение в Госдуму
проект федерального закона, допускающего использование средств материнского капитала на покупку автомобиля, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законодатели предлагают внести изменения в закон 2006 года, регламентирующий способы распоряжения материнским капиталом.
"Депутаты считают, что семье необходимо дать право использовать выделенные государством средства на покупку машины. Ограничения - стоимость до 1,5 миллионов рублей, мощность не выше 150 лошадиных сил, наличие не более восьми пассажирских мест - обеспечат возможность приобрести хорошее семейное авто, но не позволят вложить "детские" деньги в предмет роскоши. Кроме того, покупка должна быть оформлена в общую собственность детей и родителей, и в течение трех лет нельзя переоборудовать или продавать - иначе всю сумму придется вернуть в Пенсионный фонд", - пояснили в пресс-службе положения законопроекта.
При работе над документом авторы исходили из насущных потребностей семей с детьми, говорится в сообщении.
"Семьям с ребенком, а тем более с несколькими детьми, автомобиль очень нужен. Это и возможность всем вместе выехать на природу, на отдых, в какие-то интересные места, и решение вопроса со школой, секциями, кружками, а они не всегда рядом с домом. Машина повышает качество жизни семьи в целом и конкретно ребенка в этой семье. Поэтому мы считаем: средства маткапитала - целиком или частично - вполне уместно и логично разрешить тратить на покупку автомобиля", - приводит пресс-служба слова председателя облпарламента Владимира Киселева.
В сообщении отмечается, что в ряде субъектов РФ разрешено тратить материнский капитал на приобретение автомобиля – правда, речь идет о региональных выплатах. Принятие закона на федеральном уровне, кроме прочего, будет способствовать выработке единых подходов и обеспечит единообразие нормативного регулирования на всей территории России, уверены владимирские депутаты.