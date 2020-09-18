https://ria.ru/20200918/lukashenko-1577427189.html

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусской армии придется усилить госграницу с Литвой, Польшей и Украиной. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:40

2020-09-18T10:40

2020-09-18T11:51

протесты в белоруссии

светлана тихановская

арсен аваков

линас линкявичюс

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что белорусской армии придется усилить госграницу с Литвой, Польшей и Украиной.По словам главы государства, он не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.Президент уточнил, что будет закрыта граница с Литвой и Польшей, а также усилена госграница с Украиной.По словам белорусского президента, учения пройдут в два этапа. Вторую часть он посвятил женщинам."На грани страшной катастрофы"Президент также заявил, что Белоруссия стоит "на грани страшной катастрофы".Он добавил, что сейчас решается судьба не только республики и России, а всей Европы.Лукашенко заявил, что он мирный человек, не желающий развязывания войны.Закрытие границы от криминалаЗаявление Лукашенко по поводу вынужденного закрытия государственной границы с Литвой и Польшей подразумевает ее закрытие для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность. Об этом РИА Новости заявил источник в белорусских госорганах, знакомый с ситуацией.Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что охрана госграницы ведется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов.По его словам, пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности."Попить водички" и "успокоиться"Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> в ответ на заявления Лукашенко посоветовал ему "попить водички" и "успокоиться".Аваков добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не вмешивается во внутренние дела других стран."Неадекватные заявления"Заявления Лукашенко о закрытии границ с <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> неадекватны, заявил глава литовского МИД <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a>.По его словам, когда экономика соседнего государства "находится на грани банкротства", такие шаги следует предпринимать взвешенно и ответственно, поскольку это может обернуться против самой страны.Ситуация в БелоруссииДевятого августа в <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция эти итоги отказалась признавать и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.После объявления результатов по всей стране начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами выборов использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, в ходе протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577426288.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

https://ria.ru/20200917/protesty-1577411951.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/belorussiya-1577404561.html

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577404977.html

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литва

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, арсен аваков, линас линкявичюс, мвд украины, белоруссия, литва, украина, в мире