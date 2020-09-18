Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
10:40 18.09.2020 (обновлено: 11:51 18.09.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПогранпереход "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусской армии придется усилить госграницу с Литвой, Польшей и Украиной.
По словам главы государства, он не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.
"Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье", — отметил Лукашенко.
Президент уточнил, что будет закрыта граница с Литвой и Польшей, а также усилена госграница с Украиной.
"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны построить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно забытые военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны", — отметил Лукашенко.
По словам белорусского президента, учения пройдут в два этапа. Вторую часть он посвятил женщинам.
"На грани страшной катастрофы"
Президент также заявил, что Белоруссия стоит "на грани страшной катастрофы".
"Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать, мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку", — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что сейчас решается судьба не только республики и России, а всей Европы.
"Был подключен следующий этап — жестокое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли "гуайдиху" и объявили ее президентом", — сказал он.
Лукашенко заявил, что он мирный человек, не желающий развязывания войны.
"Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", — подчеркнул он.
Закрытие границы от криминала
Заявление Лукашенко по поводу вынужденного закрытия государственной границы с Литвой и Польшей подразумевает ее закрытие для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность. Об этом РИА Новости заявил источник в белорусских госорганах, знакомый с ситуацией.
"Это означает, что граница закрыта для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность. Для законопослушных граждан при пересечении границы ничего не меняется", — пояснил собеседник агентства.
Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что охрана госграницы ведется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов.
По его словам, пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.
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"Попить водички" и "успокоиться"
Глава МВД Украины Арсен Аваков в ответ на заявления Лукашенко посоветовал ему "попить водички" и "успокоиться".
"Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", — сказал министр.
Аваков добавил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.
"Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", — отметил он.
"Неадекватные заявления"
Заявления Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
"Были заявления, что половина армии брошена на охрану западной границы, кажется, что здесь что-то угрожает, кто-то собирается атаковать. Это неадекватная реакция на ситуацию неадекватного человека", — пояснил министр в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
По его словам, когда экономика соседнего государства "находится на грани банкротства", такие шаги следует предпринимать взвешенно и ответственно, поскольку это может обернуться против самой страны.
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Ситуация в Белоруссии
Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента.
Оппозиция эти итоги отказалась признавать и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.
После объявления результатов по всей стране начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами выборов использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, в ходе протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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