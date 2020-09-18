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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/lukashenko-1577427189.html
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусской армии придется усилить госграницу с Литвой, Польшей и Украиной. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:40
2020-09-18T11:51
протесты в белоруссии
светлана тихановская
арсен аваков
линас линкявичюс
мвд украины
белоруссия
литва
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что белорусской армии придется усилить госграницу с Литвой, Польшей и Украиной.По словам главы государства, он не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.Президент уточнил, что будет закрыта граница с Литвой и Польшей, а также усилена госграница с Украиной.По словам белорусского президента, учения пройдут в два этапа. Вторую часть он посвятил женщинам."На грани страшной катастрофы"Президент также заявил, что Белоруссия стоит "на грани страшной катастрофы".Он добавил, что сейчас решается судьба не только республики и России, а всей Европы.Лукашенко заявил, что он мирный человек, не желающий развязывания войны.Закрытие границы от криминалаЗаявление Лукашенко по поводу вынужденного закрытия государственной границы с Литвой и Польшей подразумевает ее закрытие для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность. Об этом РИА Новости заявил источник в белорусских госорганах, знакомый с ситуацией.Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что охрана госграницы ведется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов.По его словам, пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности."Попить водички" и "успокоиться"Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> в ответ на заявления Лукашенко посоветовал ему "попить водички" и "успокоиться".Аваков добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не вмешивается во внутренние дела других стран."Неадекватные заявления"Заявления Лукашенко о закрытии границ с <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> неадекватны, заявил глава литовского МИД <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a>.По его словам, когда экономика соседнего государства "находится на грани банкротства", такие шаги следует предпринимать взвешенно и ответственно, поскольку это может обернуться против самой страны.Ситуация в БелоруссииДевятого августа в <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция эти итоги отказалась признавать и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.После объявления результатов по всей стране начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами выборов использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, в ходе протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, арсен аваков, линас линкявичюс, мвд украины, белоруссия, литва, украина, в мире

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

10:40 18.09.2020 (обновлено: 11:51 18.09.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПогранпереход "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусской армии придется усилить госграницу с Литвой, Польшей и Украиной.
По словам главы государства, он не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.
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"Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье", — отметил Лукашенко.
Президент уточнил, что будет закрыта граница с Литвой и Польшей, а также усилена госграница с Украиной.
"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны построить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно забытые военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны", — отметил Лукашенко.
По словам белорусского президента, учения пройдут в два этапа. Вторую часть он посвятил женщинам.
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"На грани страшной катастрофы"

Президент также заявил, что Белоруссия стоит "на грани страшной катастрофы".
"Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать, мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку", — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что сейчас решается судьба не только республики и России, а всей Европы.
"Был подключен следующий этап — жестокое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли "гуайдиху" и объявили ее президентом", — сказал он.
Лукашенко заявил, что он мирный человек, не желающий развязывания войны.
"Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", — подчеркнул он.
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Закрытие границы от криминала

Заявление Лукашенко по поводу вынужденного закрытия государственной границы с Литвой и Польшей подразумевает ее закрытие для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность. Об этом РИА Новости заявил источник в белорусских госорганах, знакомый с ситуацией.
"Это означает, что граница закрыта для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность. Для законопослушных граждан при пересечении границы ничего не меняется", — пояснил собеседник агентства.
Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что охрана госграницы ведется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов.
По его словам, пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.
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"Попить водички" и "успокоиться"

Глава МВД Украины Арсен Аваков в ответ на заявления Лукашенко посоветовал ему "попить водички" и "успокоиться".
"Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", — сказал министр.
Аваков добавил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.
"Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", — отметил он.

"Неадекватные заявления"

Заявления Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
"Были заявления, что половина армии брошена на охрану западной границы, кажется, что здесь что-то угрожает, кто-то собирается атаковать. Это неадекватная реакция на ситуацию неадекватного человека", — пояснил министр в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
По его словам, когда экономика соседнего государства "находится на грани банкротства", такие шаги следует предпринимать взвешенно и ответственно, поскольку это может обернуться против самой страны.
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Ситуация в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента.
Оппозиция эти итоги отказалась признавать и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.
После объявления результатов по всей стране начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами выборов использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, в ходе протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАрсен АваковЛинас ЛинкявичюсМВД УкраиныБелоруссияЛитваУкраинаВ мире
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