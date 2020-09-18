Онлайн-конференция о ситуации в Ливии и начале политического процесса
22 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации в Ливии на фоне начавшегося межливийского диалога и российско-турецких договоренностей по ливийскому урегулированию.
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Участники:
- старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;
- президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль СУЛТАНОВ";
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.
17 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе недавних переговоров в Анкаре Россия и Турция приблизились к заключению соглашения о прекращении огня и политическом урегулировании в Ливии. Несколькими днями ранее в отставку ушли противоборствующие правительства на востоке и западе Ливии.
Параллельно между Востоком и Западом начался переговорный процесс, цель которого – формирование новых органов власти, способных объединить разрозненные части страны. Означают ли последние события, что в ливийском кризисе происходит разворот в сторону политического урегулирования? Как проходит межливийский диалог, и можно ли уже говорить о каких-то его результатах? Какова роль внешних акторов в начале ливийского политического процесса? В чем суть российско-турецких договоренностей по Ливии, и готовы ли их поддержать ливийские стороны?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;
- президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль СУЛТАНОВ";
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.
17 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе недавних переговоров в Анкаре Россия и Турция приблизились к заключению соглашения о прекращении огня и политическом урегулировании в Ливии. Несколькими днями ранее в отставку ушли противоборствующие правительства на востоке и западе Ливии.
Параллельно между Востоком и Западом начался переговорный процесс, цель которого – формирование новых органов власти, способных объединить разрозненные части страны. Означают ли последние события, что в ливийском кризисе происходит разворот в сторону политического урегулирования? Как проходит межливийский диалог, и можно ли уже говорить о каких-то его результатах? Какова роль внешних акторов в начале ливийского политического процесса? В чем суть российско-турецких договоренностей по Ливии, и готовы ли их поддержать ливийские стороны?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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