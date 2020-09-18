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https://ria.ru/20200918/liviya-1577462292.html
Онлайн-конференция о ситуации в Ливии и начале политического процесса
22 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации в Ливии на фоне начавшегося межливийского диалога и российско-турецких договоренностей по ливийскому урегулированию.
2020-09-18T18:49
2020-09-18T18:49
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200922/952906881.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;<br>- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;<br>- президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль СУЛТАНОВ";<br>- старший&nbsp;научный&nbsp;сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.<br><br>17 сентября&nbsp;глава&nbsp;МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе недавних переговоров в Анкаре Россия и Турция приблизились к заключению соглашения о прекращении огня и политическом урегулировании в Ливии. Несколькими днями ранее в отставку ушли противоборствующие правительства на востоке и западе Ливии.<br>Параллельно между Востоком и Западом начался переговорный процесс, цель которого – формирование новых органов власти, способных объединить разрозненные части страны. Означают ли последние события, что в ливийском кризисе происходит разворот в сторону политического урегулирования? Как проходит межливийский диалог, и можно ли уже говорить о каких-то его результатах? Какова роль внешних акторов в начале ливийского политического процесса? В чем суть российско-турецких договоренностей по Ливии, и готовы ли их поддержать ливийские стороны?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о ситуации в Ливии и начале политического процесса

18:49 18.09.2020
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Читать ria.ru в
22 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации в Ливии на фоне начавшегося межливийского диалога и российско-турецких договоренностей по ливийскому урегулированию.
Задать вопрос

Участники:
- старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;
- президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль СУЛТАНОВ";
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.

17 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе недавних переговоров в Анкаре Россия и Турция приблизились к заключению соглашения о прекращении огня и политическом урегулировании в Ливии. Несколькими днями ранее в отставку ушли противоборствующие правительства на востоке и западе Ливии.
Параллельно между Востоком и Западом начался переговорный процесс, цель которого – формирование новых органов власти, способных объединить разрозненные части страны. Означают ли последние события, что в ливийском кризисе происходит разворот в сторону политического урегулирования? Как проходит межливийский диалог, и можно ли уже говорить о каких-то его результатах? Какова роль внешних акторов в начале ливийского политического процесса? В чем суть российско-турецких договоренностей по Ливии, и готовы ли их поддержать ливийские стороны?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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