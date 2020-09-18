https://ria.ru/20200918/liviya-1577443554.html
Хафтар объявил о возобновлении производства и экспорта нефти в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил в пятницу о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:20
2020-09-18T14:20
2020-09-18T15:17
халифа хафтар
ливия
в мире
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<strong>КАИР, 18 сен – РИА Новости.</strong> Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифа Хафтар</a> заявил в пятницу о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> после многомесячной приостановки.Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.Хафтар в своем выступлении подчеркнул, что в Ливии нет места "колонизаторам и террористам".Хафтар отметил, что все выдвигавшиеся до этого времени инициативы по урегулированию ливийского кризиса "завершились провалом". "Граждане уже не верят в новые инициативы, так как они нацелены только на продление кризиса", - заявил Хафтар. По его словам, данные инициативы игнорировали нужды ливийцев. Он отметил, что уровень жизни ливийцев ухудшился на фоне "безумной борьбы за власть" в Ливии.В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил, что в стране возобновляется добыча и экспорт нефти. При этом, по его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования".По данным Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) на 15 сентября, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии достигли 9,8 миллиарда долларов.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.
https://ria.ru/20200629/1573591352.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
халифа хафтар, ливия, в мире
КАИР, 18 сен – РИА Новости.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар
заявил в пятницу о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии
после многомесячной приостановки.
"Генштаб ВС ЛНА в свете ухудшения условий жизни ливийских граждан ... решил возобновить добычу и экспорт нефти при соблюдении всех условий и необходимых для этого мер, гарантирующих справедливое распределение доходов и неиспользование их для финансирования терроризма", - заявил Хафтар в речи, транслировавшейся пресс-службой ЛНА в Facebook.
Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.
Хафтар в своем выступлении подчеркнул, что в Ливии нет места "колонизаторам и террористам".
"Мы будем бороться ради единства Ливии, пока мы живы, и мы без колебаний пойдем на уступки с полной уверенностью, если пользу от этого получит наш народ и если это улучшит уровень жизни ливийцев без ущерба ресурсам страны и четким", - подчеркнул Хафтар.
Хафтар отметил, что все выдвигавшиеся до этого времени инициативы по урегулированию ливийского кризиса "завершились провалом". "Граждане уже не верят в новые инициативы, так как они нацелены только на продление кризиса", - заявил Хафтар. По его словам, данные инициативы игнорировали нужды ливийцев. Он отметил, что уровень жизни ливийцев ухудшился на фоне "безумной борьбы за власть" в Ливии.
В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил, что в стране возобновляется добыча и экспорт нефти. При этом, по его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования".
По данным Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) на 15 сентября, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии достигли 9,8 миллиарда долларов.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи
и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция
и Катар
, а ЛНА - Египет
и ОАЭ
.