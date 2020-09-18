https://ria.ru/20200918/liviya-1577430369.html

Москва надеется скоро открыть посольство в Триполи

Москва надеется скоро вновь открыть посольство в ливийском Триполи, это произойдет после урегулирования всех вопросов с безопасностью, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:23

2020-09-18T11:23

2020-09-18T12:11

россия

сергей лавров

триполи

ливия

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> надеется скоро вновь открыть посольство в ливийском Триполи, это произойдет после урегулирования всех вопросов с безопасностью, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Дипломатическое представительство РФ было эвакуировано из ливийской столицы в августе 2014 года в связи с обострением обстановки в стране. В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> Ивана Молоткова. В июле 2020 года Лавров заявил, что Россия возобновляет работу посольства в Ливии, оно будет представлять интересы РФ на всей территории страны, но пока оно будет базироваться в <a href="http://ria.ru/location_Tunisia/" target="_blank" data-auto="true">Тунисе</a>.При этом он отметил, что посольство, даже находясь пока в Тунисе, "занимается контактами со всеми ливийским сторонами".После свержения и убийства ливийского лидера <a href="http://ria.ru/person_Muammar_Kaddafi/" target="_blank" data-auto="true">Муаммара Каддафи</a> в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a>, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифой Хафтаром</a>, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/liviya-1577284208.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, триполи, ливия, в мире