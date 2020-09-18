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https://ria.ru/20200918/liven-1577452462.html
Мосводосток объяснил, почему вода не уходила после ливня в четверг
Скопления воды в Москве в четверг после сильного дождя были временными, вызванными сильными дождями, хлопот доставляла и забившая решетки дождеприемников... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:21
2020-09-18T17:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Скопления воды в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг после сильного дождя были временными, вызванными сильными дождями, хлопот доставляла и забившая решетки дождеприемников листва, сообщил журналистам в пятницу главный инженер ГУП "Мосводосток" Анатолий Чибриков.В минувший четверг на столицу обрушились ливни с грозами и порывистым ветром, выпало более половины месячной нормы осадков. В некоторых районах города наблюдались кратковременные скопления воды. При этом в столице не выявлено остановок общественного транспорта, затоплений социальных объектов, а также пешеходных переходов, отмечалось ранее в релизе <a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a>. Сотрудники предприятия к утру пятницы откачали более 10,7 тысячи кубометров воды."Были скопления воды, например, Газетный переулок, которые связаны с листвой - поверхности дождеприемных решеток просто засорялись листвой. И после расчистки вода сразу уходила. В основном проблематика связана с интенсивностью дождя, что носит временный характер, при котором возникают скопления", - рассказал Чибриков.По его словам, работы по очистке продолжаются и в пятницу по результатам заявок, которые поступили накануне. Все заявки обработаны, где необходимо, проводится очистка трубопровода, где произошли засорения листвой или бытовым мусором."Постоянно происходит благоустройство, если у нас проходило благоустройство на магистральных улицах, сейчас это перешло в "Мой район", "Мой дом", и соответственно при благоустройстве смотрится необходимость вертикальной планировки изменения для улучшения водоотведения, потому что в основном проблема, что есть низменные участки во дворах, откуда вода не уходит. При необходимости строятся дополнительные колодцы и водостоки. Кроме того мы проводим ежегодную реконструкцию и развитие сетей там, где у нас выявлены какие-то проблемные участки, где необходимы дополнительные колодцы, дополнительные водосточные системы", - добавил специалист.
https://ria.ru/20200917/pogoda-1577406142.html
https://ria.ru/20200811/1575625851.html
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мосводосток, москва, общество

Мосводосток объяснил, почему вода не уходила после ливня в четверг

16:21 18.09.2020 (обновлено: 17:44 18.09.2020)
922
© РИА Новости / Евгений БиятовВодосток в Москве.
Водосток в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Скопления воды в Москве в четверг после сильного дождя были временными, вызванными сильными дождями, хлопот доставляла и забившая решетки дождеприемников листва, сообщил журналистам в пятницу главный инженер ГУП "Мосводосток" Анатолий Чибриков.
В минувший четверг на столицу обрушились ливни с грозами и порывистым ветром, выпало более половины месячной нормы осадков. В некоторых районах города наблюдались кратковременные скопления воды. При этом в столице не выявлено остановок общественного транспорта, затоплений социальных объектов, а также пешеходных переходов, отмечалось ранее в релизе Мосводостока. Сотрудники предприятия к утру пятницы откачали более 10,7 тысячи кубометров воды.
На Москву обрушился ливень: кадры очевидцев - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 18:37
В Москве за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков
"Были скопления воды, например, Газетный переулок, которые связаны с листвой - поверхности дождеприемных решеток просто засорялись листвой. И после расчистки вода сразу уходила. В основном проблематика связана с интенсивностью дождя, что носит временный характер, при котором возникают скопления", - рассказал Чибриков.
По его словам, работы по очистке продолжаются и в пятницу по результатам заявок, которые поступили накануне. Все заявки обработаны, где необходимо, проводится очистка трубопровода, где произошли засорения листвой или бытовым мусором.
"Постоянно происходит благоустройство, если у нас проходило благоустройство на магистральных улицах, сейчас это перешло в "Мой район", "Мой дом", и соответственно при благоустройстве смотрится необходимость вертикальной планировки изменения для улучшения водоотведения, потому что в основном проблема, что есть низменные участки во дворах, откуда вода не уходит. При необходимости строятся дополнительные колодцы и водостоки. Кроме того мы проводим ежегодную реконструкцию и развитие сетей там, где у нас выявлены какие-то проблемные участки, где необходимы дополнительные колодцы, дополнительные водосточные системы", - добавил специалист.
Село Кутопьюган в Надымском районе Ямала - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 11:05
Ливень смыл дом на Ямале
6120155
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМоскваОбщество
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